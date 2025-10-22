Moțiunea împotriva ministrului Florin Barbu, respinsă de Camera Deputaților

Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, inițiată dedeputațiii din opoziţia AUR-POT-S.O.S România, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor. La vot s-au înregistrat 187 de voturi împotrivă, 92 de voturi „pentru”, 3 abţineri, iar un deputat nu a votat.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat în plenul Camerei Deputaților că săptămâna viitoare partidul său va prezenta o replică sub forma unei „Cărţi Negre” a activităţii ministrului Agriculturii.

În replică, ministrul Agriculturii i-a transmis lui Simion că a avut 48 de ore pentru a citi bilanţul pe care l-a întocmit, dar că nu a reuşit să înţeleagă nimic din el. Luni, pe durata dezbaterilor generale, moţiunea a fost criticată de toate partidele din coaliţia de guvernare şi susţinută de deputaţii S.O.S. România şi POT.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a adresat un mesaj lui Simion, afirmând că oricine are nevoie de informaţii despre agricultură este binevenit la minister, pentru a învăţa cum se face agricultura în România, nu pentru a „bate câmpii” în Parlament.

Barbu a precizat că este dispus să vină şi în faţa grupului AUR pentru discuţii, pentru a clarifica aspectele legate de activitatea sa în domeniul agriculturii. Simion a precizat că programul „Fermierul” acoperă cu greu cheltuielile împrumuturilor, lăsând agricultorii vulnerabili în fața dobânzilor ridicate.

Moţiunea simplă, iniţiată de 61 de deputaţi și dezbătută luni în Camera Deputaţilor, critică modul în care ministerul Agriculturii a tratat cerinţele fermierilor exprimate în protestele de anul trecut și atrage atenția asupra creșterii importurilor de alimente. Documentul a fost denumit „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUȘINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”

Aceasta este a patra moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii depusă de opoziție și respinsă de Parlament, după cele îndreptate împotriva miniștrilor Educației, Economiei și Mediului.