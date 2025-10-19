George Simion, mesaj de la Muntele Athos: „M-am rugat pentru România”

George Simion a anunțat pe rețelele sociale că se află pe Muntele Athos, de unde a transmis un mesaj spiritual românilor. „M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România! Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman”, a scris liderul AUR pe Facebook.

O delegație a partidului AUR, condusă de George Simion, se află în pelerinaj la mănăstirile de pe Muntele Athos, într-o vizită cu caracter spiritual și simbolic. Vizitele lui Simion în acest loc nu sunt o noutate; el a mai fost prezent și în luna aprilie a acestui an, chiar în timpul campaniei electorale.

Cu ocazia vizitei anterioare, liderul AUR a transmis susținătorilor lui Călin Georgescu că nu trebuie „să-și piardă speranța și credința”, afirmând că „tot îl vom pune pe Călin Georgescu în fruntea țării”, după ce Curtea de Apel Ploiești hotărâse suspendarea deciziei CCR de anulare a alegerilor.

„Suntem la Muntele Athos, tocmai am primit de la un călugăr o icoană cu Sfântul Gheorghe pentru domnul Călin Georgescu, pentru a face dreptate și pentru a apăra poporul român. Asta avem de făcut și noi, cu toții”, spunea George Simion.

În același mesaj, George Simion l-a elogiat pe judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploiești, pe care l-a numit „erou” pentru decizia de suspendare a hotărârii Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Liderul AUR a sugerat că acest gest reprezintă un act de curaj și independență față de presiunea instituțională.

Simion a continuat afirmând că „judecătorul Alexandru Vasile, de la Ploiești, sunt sigur că este reprezentativ pentru foarte mulți judecători din România, care nu se lasă intimidați și care vor continua să judece drept și să spună adevărul”, mesaj prin care a încercat să transmită încredere susținătorilor și să contureze imaginea unei justiții care poate acționa în interesul „voinței populare”.