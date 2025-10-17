Georgescu, despre explozia din Rahova: Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat, despre explozia din Sectorul 5 al Capitalei, care a dus la moartea a trei oameni și rănirea a cel puțin 13 persoane, că „răul nu vine doar din întâmplare”. „Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul candidat le-a transmis un mesaj celor afectați de explozie. Potrivit acestuia, în spatele ruinelor, „sunt vieți, lacrimi, oameni — frați”.

„Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni — buni, curați, adevărați”, a mai scris acesta.

Georgescu a mai adăugat că fiecare român „care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări” și, potrivit acestuia, „adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie — ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc”.

„Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel „da” rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric. Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe. Dumnezeu să ajute România, care trăiește prin cei care iubesc, care ajută și care nu-și pierd omenia”, a mai scris acesta.

Explozia s-a produs vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a dus la prăbușirea parțială a două etaje și a distrus grav apartamentele de dedesubt. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și au evacuat locuințele din apropiere. Trei persoane au murit, iar cel puțin 13 au fost rănite.

Primele date arată că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze naturale. Distrigaz Sud Rețele, operatorul rețelei, a anunțat că alimentarea cu gaz fusese oprită cu o zi înainte, după o sesizare privind miros de gaz, iar sigiliul montat la instalație a fost găsit rupt în dimineața deflagrației. ANRE și poliția au deschis anchete pentru a stabili cum s-a produs tragedia.