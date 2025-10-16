Actualitate

O influenceriță și fiica ei, găsite moarte. Vecinii au descoperit

Comentează știrea
O influenceriță și fiica ei, găsite moarte. Vecinii au descoperitCrimă. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Lidiane Aline Lorenço, o influenceriță în vârstă de 33 de ani, și fiica ei adolescentă, Miana, de 15 ani, au fost găsite moarte în apartamentul lor din cartierul Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vecinii au alertat autoritățile după ce au simțit un miros puternic care venea din locuință.

O influenceriță a murit

Lidiane era foarte cunoscută pe rețelele sociale, cu peste 54.000 de urmăritori, și combina activitatea de influencer cu cariera de model și studiile la medicină. Fiica sa locuia permanent alături de ea și era apreciată în cercurile sociale pentru calmul și inteligența sa.

Lidiane Aline Lorenço

Lidiane Aline Lorenço/ Sursa foto Instagram

Trupul mamei a fost descoperit într-un dormitor, iar al fiicei în sufragerie. Polițiștii au transmis că încă nu se știe cauza morții și că nu s-au găsite dovezi de agresiune.

„O expertiză a fost efectuată la fața locului și nu a fost găsită nicio dovadă de agresiune. Cadavrele au fost supuse autopsiei, dar nu a fost încă posibil să se stabilească cauza morții. Vor fi efectuate teste suplimentare.”

Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
„Se demolează Turnul Eiffel”. Ce se ascunde în spatele zvonurilor și dezinformărilor
„Se demolează Turnul Eiffel”. Ce se ascunde în spatele zvonurilor și dezinformărilor

Nu mai sufeseră văzute de cinci zile

Mama și fiica nu mai fuseseră văzute de aproximativ cinci zile înainte ca poliția să pătrundă în apartament. Lidiane și Miana erau originare din Santa Cecilia, statul Santa Catarina, dar se mutaseră de ani buni în Rio de Janeiro. Vecinii au declarat că familia părea liniștită și integrată în comunitate, iar vestea tragediei a venit ca un șoc total.

Crimă

Crimă. Sursă: Paul Fleet | Dreamstime.com

Medicul legist a efectuat deja autopsia, însă rezultatele preliminare nu au oferit explicații clare. Ancheta continuă, cu analize suplimentare pentru a afla dacă moartea celor două a fost provocată de intoxicație, afecțiuni medicale neașteptate sau alte circumstanțe. Autoritățile verifică alimentele, aerisirea locuinței și posibile substanțe chimice sau medicamente care ar fi putut fi implicate.

Ce spun fanii influenceriței

Pe rețelele sociale, fanii Lidianei au postat mesaje de condoleanțe și au amintit de activitatea ei pasionată în mediul online și de dedicarea față de studii și familie. Prieteni apropiați au declarat că atât mama, cât și fiica, erau persoane calme, inteligente și fără probleme evidente de sănătate.

Autoritățile fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea ajuta la elucidarea circumstanțelor morții celor două. De asemenea, istoricul medical al Lidianei și eventuale antecedente familiale vor fi investigate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:50 - Moarte tragică pentru un preot român din Italia. A fost izbit de un tânăr de 22 de ani
17:45 - Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
17:39 - Bătrânul și pensia. La mulți ani, Oradea!
17:34 - Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova este o destinație atractivă pentru investiții
17:29 - Reglarea corectă a centralei termice în condensare poate reduce factura la energie
17:23 - Transalpina, afectată de vremea severă. CNAIR închide un nou tronson

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale