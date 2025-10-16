O influenceriță și fiica ei, găsite moarte. Vecinii au descoperit

Lidiane Aline Lorenço, o influenceriță în vârstă de 33 de ani, și fiica ei adolescentă, Miana, de 15 ani, au fost găsite moarte în apartamentul lor din cartierul Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vecinii au alertat autoritățile după ce au simțit un miros puternic care venea din locuință.

Lidiane era foarte cunoscută pe rețelele sociale, cu peste 54.000 de urmăritori, și combina activitatea de influencer cu cariera de model și studiile la medicină. Fiica sa locuia permanent alături de ea și era apreciată în cercurile sociale pentru calmul și inteligența sa.

Trupul mamei a fost descoperit într-un dormitor, iar al fiicei în sufragerie. Polițiștii au transmis că încă nu se știe cauza morții și că nu s-au găsite dovezi de agresiune.

Mama și fiica nu mai fuseseră văzute de aproximativ cinci zile înainte ca poliția să pătrundă în apartament. Lidiane și Miana erau originare din Santa Cecilia, statul Santa Catarina, dar se mutaseră de ani buni în Rio de Janeiro. Vecinii au declarat că familia părea liniștită și integrată în comunitate, iar vestea tragediei a venit ca un șoc total.

Medicul legist a efectuat deja autopsia, însă rezultatele preliminare nu au oferit explicații clare. Ancheta continuă, cu analize suplimentare pentru a afla dacă moartea celor două a fost provocată de intoxicație, afecțiuni medicale neașteptate sau alte circumstanțe. Autoritățile verifică alimentele, aerisirea locuinței și posibile substanțe chimice sau medicamente care ar fi putut fi implicate.

Pe rețelele sociale, fanii Lidianei au postat mesaje de condoleanțe și au amintit de activitatea ei pasionată în mediul online și de dedicarea față de studii și familie. Prieteni apropiați au declarat că atât mama, cât și fiica, erau persoane calme, inteligente și fără probleme evidente de sănătate.

Autoritățile fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea ajuta la elucidarea circumstanțelor morții celor două. De asemenea, istoricul medical al Lidianei și eventuale antecedente familiale vor fi investigate.