Poliția Română explică criteriile majorărilor salariale. Cum se acordă bonusurile

Poliţia Română a venit cu precizări oficiale după apariţia unor informaţii în spaţiul public referitoare la majorările salariale din sistem. Instituţia subliniază că aceste creşteri sunt reglementate de Legea-Cadru nr. 153/2017 şi se acordă strict pe criterii de performanţă profesională, în urma unor evaluări obiective. „Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, transmite Poliţia Română într-un comunicat de presă.

Totodată, reprezentanţii Poliţiei transmit că măsura nu vizează doar funcţiile de conducere, ci şi poliţiştii care s-au remarcat prin rezultate deosebite.

Majorarea salarială, care poate ajunge până la 50% din solda sau salariul de funcție/de bază, este destinată personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar și personalului civil implicat în lucrări deosebite ori misiuni speciale.

Potrivit Anexei nr. VI din Legea-Cadru 153/2017, această majorare poate fi aplicată în limita a cel mult 5% din totalul posturilor prevăzute în statele de organizare, iar alocările se stabilesc semestrial — în luna decembrie pentru prima jumătate a anului următor și în luna iunie pentru cea de-a doua.

„Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii. Un astfel de exemplu îl constituie activitatea desfăşurată, astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia au fost acordate recompense angajaţilor M.A.I. care s-au distins în activitate, prin salvarea unor vieţi omeneşti sau intervenţii în situaţii deosebite”, precizează Poliţia Română.

Conform comunicatului oficial, aceste situații sunt consemnate în rapoartele de evaluare profesională și reprezintă un criteriu esențial în procesul de selecție pentru acordarea recompenselor.

Instituția transmite, totodată, aprecierea sa față de toți polițiștii care, prin dedicare și profesionalism, își îndeplinesc zilnic misiunea de a proteja viața, integritatea și bunurile cetățenilor. Poliția Română își reafirmă angajamentul față de transparență, echitate și etică profesională în toate activitățile desfășurate și respinge ferm orice tentativă „de a distorsiona realitatea privind modul de acordare a recompenselor în cadrul instituției”.