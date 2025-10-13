Elevă rănită la școală, de o poartă care a căzut

O elevă în vârstă de opt ani de la Școala Generală din Bumbești Jiu, județul Gorj, a fost rănită luni, după ce poarta de acces către terenul de fotbal din curtea instituției s-a desprins, provocând dezechilibrarea fetiței, care a căzut la pământ. „Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulţi elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal”, anunță IPJ Gorj.

Incidentul s-a produs în momentul în care mai mulți copii s-au urcat pe poarta terenului de fotbal, iar balamalele acesteia au cedat, provocând desprinderea structurii.

Conform informațiilor transmise de IPJ Gorj, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu s-au autosesizat luni, după ce o elevă de opt ani de la Școala Generală Bumbești Jiu a fost rănită în timpul pauzei, fiind lovită de poarta de acces a terenului aflat în curtea școlii.

Rezultatele verificărilor efectuate de polițiști la fața locului arată că, în timpul pauzei dintre ore, mai mulți copii s-au urcat pe poarta terenului de fotbal din curtea școlii. În acel moment, balamalele de susținere au cedat, iar poarta, prăbușindu-se, a lovit-o ușor pe eleva de opt ani, care s-a dezechilibrat și a căzut la pământ.

După incident, eleva a fost dusă la cabinetul medical al școlii, unde a primit îngrijiri, având o zgârietură la antebrațul stâng, au precizat reprezentanții IPJ Gorj. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Potrivit declarațiilor oferite de Mircea Ionuț Catrina, inspector școlar și purtător de cuvânt al IȘJ Gorj, conducerea școlii a semnalat incidentul la scurt timp după producerea acestuia.

„E vorba de poarta de acces spre un teren de fotbal. Din cele comunicate de domnul director, câțiva copii s-ar fi prins de poartă și ar fi balansat-o, moment în care aceasta a căzut. E vorba despre o fetiță care, în cădere, s-ar fi lovit. Poarta a căzut pe lângă ea, nu direct peste copil, pentru că, dacă s-ar fi întâmplat asta, urmările ar fi fost mult mai grave, având în vedere greutatea structurii. Fata s-a lovit la cot și la picior și a fost dusă la cabinetul medical”, a explicat Catrina.

Reprezentantul IȘJ Gorj a precizat că terenul respectiv a fost realizat printr-un proiect finanțat prin PNDL, fiind dat în folosință în octombrie 2024, iar lucrările se află încă în perioada de garanție.

„Au fost anunțați cei de la primărie, firma executantă, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii și doi colegi de-ai mei pentru a verifica exact cum s-a produs incidentul”, a mai adăugat acesta, potrivit publicației Jurnalul Olteniei.