Accident feroviar în Iași. O femeie a murit după ce a fost lovită de tren

Inspectoratul pentru situații de Urgență ( ISU) Iași a anunțat că, joi dimineață, în jurul orei 5, o femeie de 70 de ani a murit după ce a fost lovită de tren pe trecerea de cale ferată, în apropiere de gara Ruginoasa, județul Iași.

O femeie a murit după ce a fost lovită de tren în apropiere de gara Ruginoasa din județul Iași

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Pașcani–Iași, a sunat la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 5, pentru a anunța că garnitura pe care o conducea a lovit o persoană pe calea ferată.

Potrivit ISU Iași, bătrâna de 70 de ani a fost lovită la aproximativ 300 de metri de gara Ruginoasa.

Autoritățile care au ajuns la fața locului au încercat manevre de resuscitare

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje ale Secției de Pompieri Pașcani, o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat (EPA), alcătuite din opt subofițeri, precum și un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Potrivit ISU Iași, la sosirea forțelor de intervenție, victima, o femeie în vârstă de 70 de ani, a fost găsită în stare de inconștiență, iar manevrele de resuscitare inițiate imediat nu au avut rezultat, medicul declarând decesul femeii la fața locului.

Autoritățile investighează modul în care femeia și-a pierdut viața

Potrivit sursei citate, în timpul accidentului, în tren se aflau aproximativ 70 de pasageri, însă niciunul dintre aceștia nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cazul a rămas în atenția autorităților, care continuă ancheta pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul feroviar, urmând să fie analizate atât condițiile de siguranță ale trecerii de cale ferată, cât și modul de operare al garniturii implicate în accident.

Proiecte speciale