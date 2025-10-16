Stat vs. privat. Cât costă o zi de spitalizare în 2025

Tarifele pentru o zi de spitalizare la unitățile medicale publice diferă considerabil în funcție de specializarea secției și de gradul de complexitate al serviciilor oferite. Conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Spitalului Județean Mureș, cele mai mari cheltuieli sunt legate de secția ATI, unde tariful pentru o zi de internare ajunge la 2.740 de lei, urmată de neonatologia pentru prematuri, cu 1.688 de lei și de secția de oftalmologie, cu 1.220 de lei pe zi.

În categoria tarifelor medii pentru o zi de spitalizare se regăsesc secțiile de obstetrică-ginecologie, unde costul unei zile de internare este de 1.041 de lei, secția de pediatrie, cu un tarif de 1.004 lei pe zi, și neonatologia standard, cu un tarif zilnic de 1.109 lei.

În cazul altor secții, tarifele sunt mai reduse. Pentru un pacient internat la cardiologie, costul unei zile de spitalizare este de 374 de lei, la pneumologie 364 de lei, iar pentru ortopedie și traumatologie 229 de lei. Pentru pacienții care nu necesită spitalizare continuă, dar optează pentru cazare la cerere, costul unei zile este de 299 de lei.

În cazul secției de endocrinologie, o zi de internare costă 417 lei, iar pentru gastroenterologie tariful ajunge la 472 lei. Medicina internă implică servicii mai complexe, astfel că o zi de spitalizare este evaluată la 682 lei, în timp ce pentru nefrologie costul ajunge la 617 lei.

Secția de dermatovenerologie are un tarif de 648 lei pe zi. În cazul oncologiei, o zi de spitalizare costă 440 lei, iar pentru pacienții care necesită intervenții chirurgicale, chirurgia generală și chirurgia plastică implică cel mai ridicat tarif dintre aceste secții, de 880 lei pe zi.

La Spitalul Clinicco din Brașov, costul unei zile de spitalizare depinde de modul în care pacientul este internat. Pentru pacienții programați, tariful unei zile este de 1.100 de lei, în timp ce pacienții care ajung neprogramat la spital plătesc 1.500 de lei pe zi.

La clinica Gynia din Cluj, tarifele variază în funcție de tipul internării: pentru o mamă internată împreună cu nou-născutul, costul unei zile de spitalizare ajunge la 2.170 de lei, în timp ce pentru un nou-născut internat singur tariful este de 710 lei pe zi.