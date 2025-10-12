Vaccinul antigripal, disponibil în farmaciile din țară. Copiii, bătrânii și bolnavii cronici se pot imuniza gratuit

Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii, iar stocurile sunt suficiente, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Campania națională de vaccinare va începe săptămâna viitoare. Astfel, persoanele care doresc să se imunizeze se pot adresa medicului de familie.

Sezonul gripal a debutat în forță în acest an. În prima săptămână din octombrie au fost confirmate aproape 200 de cazuri de gripă în cabinetele medicilor, iar peste 80.000 de persoane au fost diagnosticate cu infecții respiratorii, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Numărul îmbolnăvirilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Medicii atrag atenția că vaccinarea rămâne cea mai eficientă formă de protecție împotriva virusului gripal și a complicațiilor asociate.

Serul este recomandat în special categoriilor vulnerabile: copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice. Pentru aceste grupe de risc, vaccinul este gratuit și poate fi administrat în cabinetele medicilor de familie.

Adulții cu vârste între 45 și 65 de ani, care nu suferă de afecțiuni cronice, pot beneficia de o reducere de 50% la achiziționarea vaccinului din farmacii, pe baza unei rețete eliberate de medicul de familie sau de un specialist. Vaccinarea se poate face în cabinetele medicale.

Ministrul Sănătății a anunțat că intenționează să reintroducă posibilitatea ca vaccinarea să se poată face și în farmacii, măsură care ar facilita accesul populației la imunizare.

Datele INSP arată că, în prima săptămână din luna octombrie, peste 100.000 de persoane au fost deja vaccinate împotriva gripei, majoritatea făcând parte din categoriile care beneficiază de vaccin gratuit.

Conform Ministerului Sănătății, anumite categorii au acces la vaccinul antigripal în mod gratuit. Pe această listă se află:

– copiii cu vârste între 6 luni și 18 ani – femeile însărcinate – adulții până la 65 de ani cu boli cronice – persoanele de peste 65 de ani

Medicii de familie le recomandă românilor să facă vaccinul în lunile octombrie și noiembrie, înainte ca virusurile gripale să atingă nivelul maxim de circulație, pentru ca organismul să dezvolte la timp imunitatea necesară.