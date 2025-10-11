Epidemiologul Michael Osterholm: Viitoarea pandemie ar putea fi mai puternice decât COVID-19

Epidemiologul american Michael Osterholm lansează un semnal de alarmă privind riscul unei pandemii viitoare cu un impact chiar mai grav decât cel provocat de COVID-19. În volumul său recent, „Următoarea mare provocare: „Cum să ne pregătim pentru viitoarele pandemii mortale” (Little Brown Spark, 2025), specialistul conturează scenarii în care un nou coronavirus, mult mai letal, s-ar putea răspândi rapid la nivel global, în ciuda intervențiilor autorităților sanitare de a-l opri, se arată în articolul publicat pe site-ul Livescience.com.

Michael Osterholm, fondator și director al Centrului pentru Cercetare și Politici în Boli Infecțioase (CIDRAP) de la Universitatea din Minnesota, împreună cu scriitorul Mark Olshaker, analizează lecțiile pe care pandemiile trecute ni le-a oferit pentru a limita efectele catastrofale pe care un eventual „SARS-3” l-ar putea provoca la nivel mondial.

Mai jos, puteți citi un fragment selectat din lucrarea lor:

„Chiar dacă ai norocul să nu contractezi virusul transmis pe calea aerului, cel mai probabil cineva pe care îl cunoști și la care ții îl va contracta. Dar chiar și dincolo de asta, o pandemie ar afecta atât de grav lanțul global de aprovizionare încât atât bunurile obișnuite, cât și cele durabile, alimentele, medicamentele și produsele de bază ale vieții de zi cu zi ar fi insuficiente sau chiar indisponibile.

Ar exista penurii majore în toate țările pentru o gamă largă de mărfuri, nu numai alimente, ci și săpun, hârtie, becuri și benzină, precum și piese pentru mașini, avioane, trenuri, echipamente militare, pompe de apă municipale și centrale electrice. Chiar și sicriele pentru îngroparea morților ar fi insuficiente”, se arată în lucrare.

Experții transmit un mesaj clar: lupta împotriva agenților patogeni nu poate fi abordată exclusiv prin prisma conceptului „America First”. În prezent, o mare parte din medicamentele generice esențiale și adesea vitale folosite în Statele Unite sunt produse în China și India, țări care, în contextul unei epidemii, ar putea fi primele afectate de restricții și închideri ale fabricilor.

De mai mulți ani, experții atrag atenția asupra necesității relansării producției farmaceutice critice pe teritoriul american și în alte state de încredere, ca măsură de securitate națională.

Totuși, acest demers ar necesita sprijin financiar din partea guvernului, având în vedere că profitabilitatea medicamentelor generice este foarte scăzută, fapt ce determină chiar și companiile internaționale să se retragă din această industrie.

Pe măsură ce producția s-a concentrat tot mai mult în China și India, Statele Unite și țările occidentale au devenit astfel vulnerabile în fața unor potențiale crize globale.

Osterholm subliniază necesitatea unor măsuri concrete de pregătire pentru a evita o repetare sau chiar o agravare a haosului global trăit în timpul pandemiei de COVID-19, când țările cu venituri ridicate au acumulat stocuri mari de vaccinuri, pe când națiunile cu venituri mici și medii s-au confruntat cu lipsuri, în ciuda eforturilor inițiativei COVAX, menite să asigure un acces echitabil.

Pe lângă dezvoltarea unor vaccinuri noi și eficiente, „este vital să se creeze mecanisme internaționale care să permită extinderea rapidă a producției și să asigure un sistem logistic performant, capabil să gestioneze distribuția globală, inclusiv condițiile stricte de refrigerare”.

Pentru aceasta va fi necesară o finanțare publică coordonată la nivel mondial, menită să susțină capacitățile de producție suplimentare indispensabile în timpul unei pandemii, a explicat Dr. Michael Osterholm.

Dr. Michael Osterholm, profesor titular și deținător al Catedrei Prezidențiale McKnight pentru Sănătate Publică, este directorul fondator al Centrului pentru Cercetare și Politici privind Bolile Infecțioase (CIDRAP) al Universității din Minnesota.

Recunoscut pe plan internațional ca epidemiolog de top, el s-a situat mereu în prima linie a pregătirii pentru sănătatea publică, coordonând numeroase investigații de focare cu impact global și oferind consultanță liderilor mondiali în domeniul amenințărilor microbiene emergente.

Autor al bestsellerului „Living Terrors”, publicat de New York Times, Dr. Osterholm este și creatorul podcastului „Osterholm Update: COVID-19”, care a înregistrat peste 8 milioane de urmăritori.