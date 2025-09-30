Actualitate

Noua variantă de Covid evită anticorpii. OMS a inclus-o pe lista „de interes”

Noua variantă de Covid evită anticorpii. OMS a inclus-o pe lista „de interes”COVID-19. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a adăugat o nouă variantă a virusului Covid pe lista celor „de interes”, după ce a fost depistată în Europa și s-a dovedit a fi „îngrijorător de rezistentă la anticorpi”. Este vorba despre tulpina BA.3.2, pe care OMS a anunțat că o va supraveghea foarte atent, fiind deja raportată în mai multe țări europene.

Organizația Mondială a Sănătății a clasificat varianta drept una cu „potențial de răspândire”. În momentul de față, OMS adună date pentru a sprijini producătorii de vaccinuri în adaptarea acestora la noile mutații care apar în sezonul rece, când este posibil să se înregistreze o creștere a cazurilor.

Potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie, cele mai frecvente două variante în circulație în prezent sunt XFG și NB.1.8.1, cunoscute uneori sub denumirile Stratus și Nimbus.

Dacă subvarianta BA.3.2, care încă nu a fost clasificată oficial, va ajunge în Marea Britanie, există temeri că ar putea „ocoli” răspunsul imun generat de anticorpi, ceea ce o face mai susceptibilă de a se răspândi și în rândul persoanelor vaccinate.

Care sunt cele mai răspândite variante de Covid la ora actuală

Chiar dacă numărul de cazuri asociate noii variante este în creștere, specialiștii nu manifestă o îngrijorare majoră, subliniind că „modificările genetice ale virusului sunt un fenomen normal”.

SARS-CoV-2

Covid. Sursa Foto: Arhiva EVZ

De asemenea, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a anunțat că variantele dominante de Covid-19 în prezent în țară sunt XFG și NB.1.8.1.

Potrivit datelor recente din supravegherea genomică a virusului SARS-CoV-2, 35% dintre cazuri au fost identificate ca varianta XFG.3, 28% cu XFG, 11% cu NB.1.8.1, iar restul s-au împărțit între subvariante precum XFG.5 (7%) și XFG.3.4.1 (7%).

Sfaturi pentru cei care sunt nevoiți să plece din casă

Pentru cei care nu au posibilitatea de a rămâne deloc acasă, recomandările privind prevenirea răspândirii COVID-19 rămân valabile și, de asemenea, contribuie la protejarea celor din jur:

  • Folosiți o mască de protecție, ideal din mai multe straturi sau de tip chirurgical.
  • Evitați zonele aglomerate, precum mijloacele de transport în comun, evenimentele cu mulți participanți și spațiile închise cu ventilație slabă.
  • Dacă faceți mișcare, optați pentru activități în aer liber, în locuri unde nu riscați să intrați în contact apropiat cu alte persoane.
  • Acoperiți-vă nasul și gura când tușiți sau strănutați,
  • Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde sau folosiți dezinfectant, mai ales după ce ați tușit, strănutat, v-ați suflat nasul sau înainte de a consuma ori manipula alimente.
  • Evitați, de asemenea, să vă atingeți fața cu mâinile nespălate, potrivit express.co.uk.

