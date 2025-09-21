Un grup de consilieri americani în materie de vaccinuri, numit de secretarul pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr., a decis vineri că vaccinurile anti-COVID-19 ar trebui administrate doar în baza unei consultări cu un profesionist medical.

Această schimbare renunță la recomandarea generală pentru aceste seruri, dar menține accesul la ele prin asigurările de sănătate.

Întâlnirea experților din Comitetul Consultativ privind Practicile de Imunizare (ACIP), desfășurată pe parcursul a două zile, a scos la iveală divergențele majore legate de viitorul programelor de imunizare din Statele Unite.

Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale critice față de vaccinuri, a influențat direct selecția membrilor comitetului, ceea ce a dus la decizii care contrazic dovezile științifice consolidate.

Un al doilea vot privind vaccinurile anti-COVID-19 ar fi putut impune rețete pentru administrarea fiecărui ser, însă această măsură nu a primit majoritatea voturilor.

„Toate diversiunile lansate astăzi vor ridica îndoieli, iar acest lucru va reduce administrarea vaccinurilor”, a declarat John Grabenstein, fost director global pentru afaceri medicale la Merck Vaccines.

Primarul orașului și autoritățile sanitare au mobilizat echipe pentru monitorizarea și implementarea schimbărilor recomandate de ACIP. Industria asigurărilor a reafirmat că vaccinurile anti-COVID-19 vor fi acoperite până în 2026, potrivit declarației AHIP.

În paralel, votul privind amânarea administrării vaccinului împotriva hepatitei B la nou-născuți a fost abandonat, ceea ce a reprezentat o victorie temporară pentru experții în sănătate publică.

Senatorul republican Bill Cassidy, medic specialist în boli hepatice, a avertizat cetățenii că nu ar trebui să urmeze eventuale recomandări nesusținute de dovezi solide, semnalând tensiunile dintre politică și știință.

Producătorii farmaceutici Pfizer, Moderna, Sanofi și BioNTech au reafirmat siguranța și eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19.

Datele CDC arată că vaccinarea protejează împotriva vizitelor la urgențe, spitalizărilor și formelor severe de boală, în special în rândul adulților peste 65 de ani și al sugarilor sub 6 luni.

„Dacă ne uităm doar la situația actuală, în ciuda durerii de atunci, situația ar fi putut fi mult mai gravă”, a declarat dr. Norman Baylor, fost director al Biroului pentru Cercetare și Evaluare a Vaccinurilor din FDA.

Cu toate acestea, recomandările ACIP continuă să fie monitorizate pentru a preveni scăderea ratei de imunizare.