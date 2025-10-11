Social

Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii. Rogobete a anunțat când va începe campania oficială

Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii. Rogobete a anunțat când va începe campania oficialăVaccinare. Sursă foto: Freepik
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, stocurile sunt suficiente, iar campania de vaccinare va începe săptămâna viitoare, miercuri. „Vaccinul este disponibil în majoritatea farmaciilor. A început distribuirea lui încă de la începutul lunii, mijlocul lunii septembrie”, a anunțat acesta, la un post TV.

Vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor

Alexandru Rogobete a anunțat că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, distribuirea începând la începutul lunii septembrie. De asemenea, el a mai menționat că stocurile sunt suficiente pentru întregul an.

Potrivit acestuia, unele farmacii nu au achiziționat încă vaccinul, însă distribuția continuă fără dificultăți.

„Probabil că în anumite farmacii nu a fost încă achiziționat. Oricum, campania de vaccinare începe oficial la 15 octombrie și vom anunța. Nu ar trebui să fie probleme. Licitațiile sunt încheiate, acordurile-cadru realizate, deci, din punct de vedere administrativ ne-am ocupat în luna august de acest lucru”, a mai spus ministrul, la Digi24.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto Facebook/Alexandru Rogobete

Campania națională de vaccinare antigripală va începe pe 15 octombrie

Ministerul Sănătății a anunțat că data la care campania națională de vaccinare antigripală va începe este 15 octombrie 2025. Vaccinul este disponibil în farmacii și la medicii de familie, pentru persoanele eligibile.

Autoritățile recomandă vaccinarea persoanelor expuse unui risc crescut de complicații provocate de gripa sezonieră, precum copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și pacienții cu boli cronice.

Încrederea oamenior în vaccinuri, mai mică după pandemia de COVID-19

Rogobete a amintit recent la Euronews că, după pandemia de COVID-19, încrederea populației în vaccinare a scăzut și a precizat că proiectul pilot de vaccinare antigripală în farmacii a întâmpinat dificultăți, fiind primit cu reticență din partea unor membri ai comisiilor de specialitate.

„În 15 octombrie va începe, oficial, vaccinarea antigripală în România. A existat un proiect pilot în mai multe farmacii, în sensul în care în farmacii se putea face vaccinul antigripal. Există o rezistență din partea celor pe care v-am zis că vreau să-i schimb din comisiile de specialitate, cum că nu e bună ideea de vaccinare în farmacie”, a spus ministrul, miercuri.

El a mai adăugat: „Spun ferm că vom merge înainte și că vom face vaccinarea pentru vaccinul antigripal și în farmacii în acest an. Vorbim aici de farmaciile care sunt acreditate pentru acest lucru, cu farmaciști care au făcut training pentru acest lucru. Adică nu vine cineva de pe stradă să facă vaccinul. Dar trebuie să depășim niște bariere de mentalitate”.

