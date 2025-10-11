Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii. Rogobete a anunțat când va începe campania oficială

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, stocurile sunt suficiente, iar campania de vaccinare va începe săptămâna viitoare, miercuri. „Vaccinul este disponibil în majoritatea farmaciilor. A început distribuirea lui încă de la începutul lunii, mijlocul lunii septembrie”, a anunțat acesta, la un post TV.

Potrivit acestuia, unele farmacii nu au achiziționat încă vaccinul, însă distribuția continuă fără dificultăți.

Ministerul Sănătății a anunțat că data la care campania națională de vaccinare antigripală va începe este 15 octombrie 2025. Vaccinul este disponibil în farmacii și la medicii de familie, pentru persoanele eligibile.

Autoritățile recomandă vaccinarea persoanelor expuse unui risc crescut de complicații provocate de gripa sezonieră, precum copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și pacienții cu boli cronice.

Rogobete a amintit recent la Euronews că, după pandemia de COVID-19, încrederea populației în vaccinare a scăzut și a precizat că proiectul pilot de vaccinare antigripală în farmacii a întâmpinat dificultăți, fiind primit cu reticență din partea unor membri ai comisiilor de specialitate.

„În 15 octombrie va începe, oficial, vaccinarea antigripală în România. A existat un proiect pilot în mai multe farmacii, în sensul în care în farmacii se putea face vaccinul antigripal. Există o rezistență din partea celor pe care v-am zis că vreau să-i schimb din comisiile de specialitate, cum că nu e bună ideea de vaccinare în farmacie”, a spus ministrul, miercuri.

El a mai adăugat: „Spun ferm că vom merge înainte și că vom face vaccinarea pentru vaccinul antigripal și în farmacii în acest an. Vorbim aici de farmaciile care sunt acreditate pentru acest lucru, cu farmaciști care au făcut training pentru acest lucru. Adică nu vine cineva de pe stradă să facă vaccinul. Dar trebuie să depășim niște bariere de mentalitate”.