Republica Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2025–2026

Republica Moldova a recepționat recent un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal, care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din întreaga țartă. Scopul este vaccinarea personalului din grupurile profesionale expuse și a persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, în conformitate cu planul național de imunizare pentru sezonul 2025–2026.

Vaccinul antigripal „Influvac Tetra”, disponibil în seringă preumplută de 0,5 ml, a fost achiziționat din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția vaccinului respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru utilizarea în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025–2026. Conform ANSP, acest vaccin oferă protecție împotriva gripei sezoniere cauzate de virusurile A(H1N1), A(H3N2) și B.

Specialiștii în sănătate publică reamintesc că vaccinarea rămâne cea mai eficientă și sigură metodă de prevenire a îmbolnăvirilor de gripă. Printre beneficiile imunizării se numără reducerea riscului de apariție a formelor severe ale bolii, diminuarea numărului de cazuri de îmbolnăvire, reducerea vizitelor la medic și a zilelor pierdute de muncă sau de studii. De asemenea, vaccinarea contribuie la prevenirea complicațiilor, a spitalizărilor și a deceselor asociate gripei sezoniere.

Ministerul Sănătății și ANSP recomandă vaccinarea concomitentă împotriva gripei și a COVID-19, pentru a oferi protecție completă în sezonul rece. Autoritățile subliniază importanța imunizării timpurii, înainte de debutul epidemiei de gripă, pentru a asigura protecția persoanelor vulnerabile și a comunităților.

Pentru a reduce riscul de apariție a formelor severe de gripă, a numărului de îmbolnăviri și a complicațiilor asociate, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) lansează campania de vaccinare antigripală pentru sezonul rece 2025–2026. Autoritățile fac apel la populație să se imunizeze din timp, înainte de debutul sezonului gripal, pentru a preveni spitalizările și decesele cauzate de gripă.

Vaccinarea împotriva gripei este recomandată începând cu vârsta de 6 luni. În mod special, aceasta se adresează persoanelor cu risc crescut de infectare, printre care: copiii și adulții cu afecțiuni cronice, femeile gravide, copii instituționalizați în orfelinate sau alte unități și vârstnicii din aziluri. Imunizarea se recomandă, de asemenea, pentru grupurile cu risc profesional ridicat, inclusiv lucrătorii din instituțiile medico-sanitare publice, studenții și rezidenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, studenții colegiilor de medicină, precum și personalul din centre de plasament, orfelinate, case de copii și sanatorii.

Seroprotecția se obține, de regulă, în intervalul de 2-3 săptămâni de la administrarea vaccinului, iar durata imunității postvaccinare variază între 6 și 12 luni. Specialiștii subliniază că vaccinarea reduce semnificativ riscul de forme severe ale bolii, spitalizările și mortalitatea asociată gripei, oferind protecție atât persoanei vaccinate, cât și comunității prin reducerea transmiterii virusului.

Pe lângă vaccinare, autoritățile recomandă populației să respecte măsuri de igienă personală: spălatul regulat pe mâini cu apă și săpun, folosirea batistelor pentru tuse și strănut, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave. De asemenea, un stil de viață sănătos, cu o alimentație echilibrată, odihnă corespunzătoare și activitate fizică regulată, contribuie semnificativ la prevenirea infecțiilor respiratorii acute, în special a gripei.