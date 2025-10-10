Noi medicamente vor fi compensate. Anunțul ministrului Sănătății

Alexandru Rogobete a informat că a fost pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern care extinde lista medicamentelor compensate cu 37 de molecule noi – unele complet inovatoare, altele cu indicații suplimentare sau versiuni generice. „Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienţilor din România soluţii reale, moderne şi sustenabile”, a transmis ministrul Sănătății într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Aceste tratamente vizează o gamă largă de afecțiuni, de la boli neurologice, cardiovasculare și metabolice, până la afecțiuni oftalmologice, inflamatorii, autoimune, oncologice, boli rare și infecția HIV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat că proiectul de Hotărâre de Guvern privind extinderea listelor de medicamente compensate a fost publicat în transparență decizională. Documentul prevede includerea a 37 de molecule noi – atât tratamente inovatoare, cât și medicamente cu indicații suplimentare sau versiuni generice, mai accesibile pacienților.

„Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienţilor din România soluţii reale, moderne şi sustenabile. Toate reformele din ultimele luni, de la criterii de performanţă pentru spitale şi investiţii în infrastructură, până la digitalizare şi reaşezarea corectă a resurselor, au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient şi pentru personalul medical. Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecţiuni grave sau cronice”, a declarat ministrul.

Lista actualizată de medicamente compensate acoperă o gamă extinsă de afecțiuni, aducând terapii moderne pentru pacienți din mai multe domenii medicale:

Neurologie – sunt introduse tratamente de ultimă generație pentru migrena cronică și formele rare de epilepsie rezistentă, menite să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții pacienților.

Boli cardiovasculare și metabolice – includ terapii inovatoare împotriva hipercolesterolemiei și hipertensiunii arteriale, cu scopul de a reduce riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Oftalmologie – sunt adăugate medicamente pentru degenerescența maculară și edemul macular diabetic, care contribuie la prevenirea pierderii vederii.

Boli inflamatorii și autoimune – extinderea listei permite accesul la tratamente moderne pentru boala Crohn, colita ulcerativă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, dermatita atopică și astmul sever, oferind soluții pacienților care nu răspund la terapiile clasice.

Oncologie – apar noi molecule și indicații extinse pentru tratarea cancerelor de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie și mielom multiplu, prin introducerea terapiilor țintite și a imunoterapiilor de ultimă generație.

Boli rare – pacienții care suferă de angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie sau trombocitopenii severe vor avea acces la tratamente compensate, inexistente până acum.

Infecția HIV – sunt adăugate combinații terapeutice moderne, cu eficiență crescută și o aderență mai bună la tratament.

Ministrul Sănătății a precizat că noua actualizare a listelor de medicamente compensate aduce un echilibru între inovație și sustenabilitate, incluzând atât tratamente complet noi, cât și extinderi de indicații pentru pacienți care până acum nu aveau opțiuni terapeutice.

„Această actualizare include atât terapii noi, cât şi extinderi de indicaţii, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienţi, dar şi medicamente generice, toate selectate conform criteriilor de prioritizare, pentru un echilibru între inovaţie şi sustenabilitate. Mulţumesc echipelor din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru munca susţinută şi colaborarea care fac posibile aceste rezultate”, a transmis Alexandru Rogobete.