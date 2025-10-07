Încă un bebeluș mort la Spitalul din Iași, de infecție cu klebsiella pneumonaie, descoperit acum

O fetiță de o lună a murit în luna iunie la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după ce a fost infectată cu bacteria Klebsiella pneumoniae. Potrivit unui răspuns al DSP pentru News.ro, la internare copilul nu prezenta nicio infecție. Mătușa micuței Serafima a declarat că, deși fetița a primit tratament cu antibiotice imediat ce a fost depistată infecția, acesta nu a avut efect. La doar o lună după moartea Serafimei, un băiețel de doi ani a pierdut lupta cu aceeași bacterie.

Bebelușa Serafima, internată la 12 zile după externarea de la Maternitatea Cuza Vodă, a fost transferată pentru un tratament împotriva icterului prelungit. La trei zile după internare, analizele au confirmat infectarea cu Klebsiella pneumoniae, iar starea ei s-a agravat rapid, necesitând internarea pe secția ATI și intubarea. Deși tratată cu antibiotice și transfuzii de sânge, fetița a făcut două stopuri cardiorespiratorii și a murit pe 9 iunie.

„Serafima a luptat până în ultimele momente, deschidea ochii și mișca mânuțele, copilul a dorit să trăiască, însă nu a fost leac pentru micuța noastră”, Voica Maria Pleşca, mătușa copilului, a declarat pentru News.ro.

DSP Iași a confirmat că infecția s-a dezvoltat în timpul internării și că, la admitere, nu au fost detectate bacterii.

Controlul efectuat de DSP în august a arătat că, la momentul verificărilor, protocoalele de igienă erau respectate, iar probele recoltate din incubatoare, suprafețe și aer nu depășeau limitele admise de bacterii patogene. Au fost constatate deficiențe administrative, cum ar fi lipsa raportării statistice privind IAAM și proceduri de prelucrare a incubatoarelor și de fototerapie neactualizate.

În timpul controlului, DSP a prelevat 39 de probe din secția ATI, pediatrie și blocul operator, toate indicând absența sau valori normale ale bacteriilor. În iulie, trei cazuri suplimentare de Klebsiella pneumoniae au fost raportate, dintre care un băiețel de doi ani a murit. DSP a cerut monitorizarea curățeniei și reinstruirea personalului, iar spitalul a efectuat dezinfecția terminală a secției ATI.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat Inspecției Sanitare de Stat să continue verificările la Spitalul Sfânta Maria după raportul privind focarul de Serratia marcescens .Pe parcursul mai multor săptămâni, probele recoltate din secția de terapie intensivă a Spitalului Sfânta Maria au evidențiat două rezultate pozitive cu infectia, una în scurgerea unei chiuvete și alta pe mâinile unei asistente.

Controalele Corpului de control al ministrului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat au scos la iveală nereguli grave, inclusiv lipsa chiuvetelor în saloanele ATI, obligând personalul să folosească o singură chiuvetă situată la capătul holului.