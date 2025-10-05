Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman

Somnul ar putea depinde nu doar de activitatea creierului, ci și de microbiomul intestinal, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Stat din Washington (WSU). Echipa a identificat în creierul șoarecilor molecule bacteriene care par să influențeze direct ciclurile de somn. Descoperirea, publicată în revista Frontiers in Neuroscience, sugerează că somnul ar putea fi rezultatul unei interacțiuni complexe între gazdă și microbiom.

Cercetătorii de la WSU au descoperit prezența unei molecule bacteriene, numită peptidoglican, în creierul șoarecilor. Aceasta este o componentă a peretelui celular bacterian, cunoscută anterior pentru capacitatea sa de a induce somnul în experimente pe animale.

Studiul a arătat că nivelurile acestei molecule fluctuează natural în funcție de starea de somn sau de privarea de somn, indicând o posibilă legătură directă între microbiom și reglarea ciclurilor circadiene.Rezultatele susțin teoria „condiției holobiont”, potrivit căreia somnul nu este un proces exclusiv neuronal, ci unul rezultat din comunicarea dintre organism și bacteriile sale simbiotice.

Cercetătorii au observat că moleculele de peptidoglican și receptorii lor se află în regiuni diferite ale creierului și își modifică activitatea în funcție de momentul zilei. Acest fapt sugerează o implicare directă a microbiomului în reglarea ritmurilor biologice, similară cu rolul neuronilor.

Profesorul James Krueger, coautor al studiului, a explicat că „evoluția somnului ar putea avea origini bacteriene”, sugerând că ciclurile de activitate ale microorganismelor din trecut ar fi putut da naștere proceselor moderne de somn și cogniție.

Legătura dintre somn și microbiom nu are doar valoare teoretică, ci și implicații medicale majore. Studiile anterioare au demonstrat că infecțiile bacteriene pot crește nevoia de somn, iar un microbiom dezechilibrat poate contribui la tulburări de somn, stres sau deficiențe cognitive.

Cercetarea WSU oferă acum un cadru molecular pentru a înțelege aceste fenomene și deschide calea pentru terapii noi în tratarea insomniei și a tulburărilor circadiene.