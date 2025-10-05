Social

Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman

Comentează știrea
Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul umanSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Somnul ar putea depinde nu doar de activitatea creierului, ci și de microbiomul intestinal, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Stat din Washington (WSU). Echipa a identificat în creierul șoarecilor molecule bacteriene care par să influențeze direct ciclurile de somn. Descoperirea, publicată în revista Frontiers in Neuroscience, sugerează că somnul ar putea fi rezultatul unei interacțiuni complexe între gazdă și microbiom.

 Somnul și legătura sa cu microbiomul

Cercetătorii de la WSU au descoperit prezența unei molecule bacteriene, numită peptidoglican, în creierul șoarecilor. Aceasta este o componentă a peretelui celular bacterian, cunoscută anterior pentru capacitatea sa de a induce somnul în experimente pe animale.

Studiul a arătat că nivelurile acestei molecule fluctuează natural în funcție de starea de somn sau de privarea de somn, indicând o posibilă legătură directă între microbiom și reglarea ciclurilor circadiene.Rezultatele susțin teoria „condiției holobiont”, potrivit căreia somnul nu este un proces exclusiv neuronal, ci unul rezultat din comunicarea dintre organism și bacteriile sale simbiotice.

Moleculele bacteriene își modifică activitatea în funcție de momentul zilei

Cercetătorii au observat că moleculele de peptidoglican și receptorii lor se află în regiuni diferite ale creierului și își modifică activitatea în funcție de momentul zilei. Acest fapt sugerează o implicare directă a microbiomului în reglarea ritmurilor biologice, similară cu rolul neuronilor.

Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii
Sănătatea creierului

Sănătatea creierului / sursa foto: dreamstime.com

Profesorul James Krueger, coautor al studiului, a explicat că „evoluția somnului ar putea avea origini bacteriene”, sugerând că ciclurile de activitate ale microorganismelor din trecut ar fi putut da naștere proceselor moderne de somn și cogniție.

Somnul și microbiomul, o relație esențială pentru sănătate

Legătura dintre somn și microbiom nu are doar valoare teoretică, ci și implicații medicale majore. Studiile anterioare au demonstrat că infecțiile bacteriene pot crește nevoia de somn, iar un microbiom dezechilibrat poate contribui la tulburări de somn, stres sau deficiențe cognitive.

Cercetarea WSU oferă acum un cadru molecular pentru a înțelege aceste fenomene și deschide calea pentru terapii noi în tratarea insomniei și a tulburărilor circadiene.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:56 - Te-ai săturat de aceleași mese banale? Poți transforma mâncare într-un adevărat festin
17:34 - Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman
17:24 - Dispoziția pentru proteste post-electorale în Republica Moldova: paralele cu Georgia
17:14 - Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
17:03 - O planificare mai bună schimbă radical modul de lucru al angajaților în schimburi
16:54 - Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale