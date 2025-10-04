O banală carie dentară, primul pas spre afecțiuni cardiace și complicații. Stomatolog: Pacienții cu imunitate scăzută, expuși

Afecțiunile gingivale și dentare netratate, precum caria, gingivita, parodontoza sau abcesele dentare, nu afectează doar cavitatea bucală, ci pot avea repercusiuni asupra întregului organism. Medicul stomatolog Alexandru Păun afirmă că prevenția este esențială a reduce riscul apariției unor complicații.

Inflamațiile cauzate de bolile parodontale pot declanșa o reacție inflamatorie sistemică, care afectează și alte organe, crescând riscul de ateroscleroză. Aceasta presupune depunerea de grăsimi, colesterol și calciu pe pereții vaselor de sânge, ceea ce îngreunează circulația și este una dintre principalele cauze ale bolilor coronariene.

Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare cronice se află în situația cea mai vulnerabilă. Dacă au și probleme dentare nediagnosticate, riscul de complicații precum infarctul sau accidentul vascular cerebral crește semnificativ.

„Infecția dentară se poate transmite la inimă sau la creier, mai ales în cazul pacienților cu imunitate scăzută sau cu afecțiuni medicale preexistente. Mai bine prevenim decât să tratăm complicații rezultate dintr-o banală carie. În multe cazuri, dacă nu există o promovare generalizată în acest sens, medicul singur nu e credibil”, explică stomatologul.

Cel mai grav pericol îl reprezintă bacteriile care ajung în sânge în urma unei infecții dentare, provocând endocardită – inflamația endocardului, țesutul care căptușește cavitatea inimii. Această complicație rară poate deveni o urgență medicală cu risc vital ridicat.

„Mulți pacienți, inclusiv vârstnicii, vin la dentist doar ocazional, considerând că nu mai este nevoie să investească în dantură. De aceea, îndrumarea corectă și prevenția sunt esențiale”, adaugă medicul stomatolog Alexandru Paun.

Bacteriile asociate gingivitei și bolii parodontale pot afecta vasele de sânge, crescând riscul de formare a cheagurilor, care pot declanșa accidente cardiovasculare.

Vizitele periodice în cabinetul stomatologului sunt esențiale pentru depistarea și tratarea la timp a afecțiunilor dentare. Ședințele de profilaxie, care includ detartraj cu ultrasunete, periaj profesional și airflow, elimină placa bacteriană și reduc riscul de gingivită, parodontoză și pierderea dinților.

Cariile profunde necesită, uneori, tratament endodontic pe canal sau extracție urmată de implant, pentru a evita infectarea și răspândirea bacteriilor în organism.