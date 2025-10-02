Procedura de soluționare a sesizărilor de malpraxis medical acoperă abuzurile. FACIAS solicită reformarea acestei proceduri

În România, un caz de malpraxis poate rămâne ani de zile fără o soluție definitivă. Procedura actuală nu respectă principiul celerității soluționării plângerilor de malpraxis medical și acoperă abuzurile.

Procedura este lipsită de termene clare și nu oferă pacienților nicio garanție că vor primi dreptate într-un timp rezonabil. Din analiza Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), efectuată la nivel național asupra modului de soluționare a plângerilor de malpraxis, rezultă că, inclusiv atunci când există o constatare oficială de malpraxis, dosarele rămân blocate în instanță ani de zile până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Un exemplu concret vine din județul Vâlcea. Din informațiile oficiale primite de la Direcția de Sănătate Publică Vâlcea reiese că, în ultimii cinci ani, cetățenii au depus 14 plângeri de malpraxis. Dintre acestea, doar două au fost confirmate. Ulterior acestea au fost contestate în instanță, însă niciuna nu s-a finalizat nici până în prezent cu o hotărâre definitivă.

În cazul primei plângeri de malpraxis, aceasta a fost depusă în septembrie 2020 și confirmată de DPS Vâlcea în martie 2021. Decizia a fost contestată în instanță și nici până în prezent nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă, la mai mult de 5 ani de la data sesizării Comisiei de malpraxis medical.

Într-un alt caz, deschis în 2024, comisia a stabilit imediat că a existat malpraxis, însă și această decizie a fost contestată și este acum blocată în instanță. Direcția de Sănătate Publică Vâlcea recunoaște oficial, în răspunsul trimis către FACIAS, că „durata medie de soluționare a unui caz de malpraxis nu poate fi precizată”, invocând „complexitatea fiecărei sesizări”.

La nivel național, în perioada 2023–2024 au fost depuse aproape 400 de sesizări de malpraxis. Dintre acestea doar 15 au fost confirmate și toate au fost contestate în instanță. FACIAS constată că actualul sistem de soluționare a cazurilor de malpraxis medical, care permite astfel de întârzieri, nu funcționează în interesul pacienților.

Nevoia reformării procedurii de soluționare a cazurilor de malpraxis este susținută și de organizațiile neguvernamentale care reprezintă pacienții și care au răspuns la apelul public făcut de FACIAS, prin care a invitat asociațiilor de pacienți din România să își unească eforturile pentru a contribui la reforma procedurii de soluționare a cazurilor de malpraxis medical.

Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, a transmis către FACIAS o serie observații privind problemele cu care se confruntă pacienții atunci când reclama cazuri de malpraxis. Unul dintre principalele obstacole îl reprezintă costurile expertizei medico-legale, care pot ajunge până la 2.000 de euro, limitând astfel drastic accesul real la justiție pentru mulți pacienți și șansa reală de a li se face dreptate.”

FACIAS cere Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis.

Reforma trebuie să asigure termene scurte și clare pentru soluționare, eliminarea blocajelor financiare din faza de expertiză și soluționarea cu celeritate, într-un termen cât mai scurt a contestațiilor în instanță, astfel încât despăgubirile oferite victimelor să fie corecte și acordate la timp pentru a compensa prejudiciului suferit de pacient.