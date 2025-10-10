Număr-record de studenți străini la universitățile din Republica Moldova. Medicina și Educația, cele mai populare domenii

Republica Moldova. Tot mai mulți studenți străini aleg să își continue studiile în Republica Moldova, universitățile din țară atrăgând în acest an peste 1.100 de tineri din 24 de țări. Această creștere record reflectă atractivitatea programelor de studii, modernizarea infrastructurii universitare și oportunitățile oferite pentru formarea profesională la standarde internaționale.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în total au fost înmatriculați 1.113 tineri proveniți din 24 de țări ale lumii, cu 376 mai mult față de anul academic precedent. Cei mai mulți au ales să urmeze ciclul de licență, în domenii precum Medicina, Științele educației, Medicina veterinară, Traducerea și interpretarea, Business sau Animația.

Cea mai mare admitere la programele de master s-a înregistrat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, unde peste 170 de studenți străini și-au exprimat interesul pentru specializările în Științe ale educației, Psihologie și Animație.

La capitolul universități cu cei mai mulți studenți internaționali, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se află pe primul loc, cu 300 de studenți veniți din țări precum India, Israel, Franța, Maroc, Belgia sau Finlanda.

Urmează Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu 279 de studenți din România și Ucraina, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu 273 de studenți, majoritatea din India, Universitatea de Stat din Moldova, cu 161 de studenți, și Academia de Studii Economice din Moldova, unde au fost admiși 100 de studenți.

Pentru susținerea procesului de internaționalizare a studiilor, în ultimii ani a fost alocat circa un milion de euro, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării și cu suportul Băncii Mondiale, prin Proiectul

„Învățământul Superior din Moldova”. Astfel, peste 280 de cadre didactice universitare și-au îmbunătățit nivelul de limbă engleză pentru a putea preda în această limbă, iar șase programe de la patru universități din Republica Moldova – dintre care patru nou elaborate – urmează să fie acreditate de către agenții internaționale, ceea ce va facilita mobilitatea academică și profesională a absolvenților.

„Creșterea numărului de studenți străini în instituțiile noastre de învățământ superior arată că universitățile din Republica Moldova devin tot mai atractive la nivel internațional. Modernizarea programelor de studii, investițiile în dotări și resursele umane calificate permit tinerilor din întreaga lume să studieze aici în condiții de excelență academică, pregătindu-se pentru cariere competitive și deschise la nivel global”, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

În paralel, Ministerul a lansat o campanie de promovare a studiilor în Republica Moldova pe piața din India, țară considerată cu cel mai mare potențial de atragere a tinerilor. Totodată, a fost creată platforma informațională studyinmd.mec.gov.md, care pune la dispoziția viitorilor studenți detalii despre oferta educațională, condițiile de admitere și oportunitățile existente în sistemul universitar moldovenesc.