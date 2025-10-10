Social

Număr-record de studenți străini la universitățile din Republica Moldova. Medicina și Educația, cele mai populare domenii

Comentează știrea
Număr-record de studenți străini la universitățile din Republica Moldova. Medicina și Educația, cele mai populare domenii
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Tot mai mulți studenți străini aleg să își continue studiile în Republica Moldova, universitățile din țară atrăgând în acest an peste 1.100 de tineri din 24 de țări. Această creștere record reflectă atractivitatea programelor de studii, modernizarea infrastructurii universitare și oportunitățile oferite pentru formarea profesională la standarde internaționale.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în total au fost înmatriculați 1.113 tineri proveniți din 24 de țări ale lumii, cu 376 mai mult față de anul academic precedent. Cei mai mulți au ales să urmeze ciclul de licență, în domenii precum Medicina, Științele educației, Medicina veterinară, Traducerea și interpretarea, Business sau Animația.

Studenți

Studenți

Cea mai mare admitere la programele de master s-a înregistrat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, unde peste 170 de studenți străini și-au exprimat interesul pentru specializările în Științe ale educației, Psihologie și Animație.

Universitățile cu cei mai mulți studenți internaționali

La capitolul universități cu cei mai mulți studenți internaționali, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se află pe primul loc, cu 300 de studenți veniți din țări precum India, Israel, Franța, Maroc, Belgia sau Finlanda.

Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit
Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit

Urmează Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu 279 de studenți din România și Ucraina, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu 273 de studenți, majoritatea din India, Universitatea de Stat din Moldova, cu 161 de studenți, și Academia de Studii Economice din Moldova, unde au fost admiși 100 de studenți.

Pentru susținerea procesului de internaționalizare a studiilor, în ultimii ani a fost alocat circa un milion de euro, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării și cu suportul Băncii Mondiale, prin Proiectul

„Învățământul Superior din Moldova”. Astfel, peste 280 de cadre didactice universitare și-au îmbunătățit nivelul de limbă engleză pentru a putea preda în această limbă, iar șase programe de la patru universități din Republica Moldova – dintre care patru nou elaborate – urmează să fie acreditate de către agenții internaționale, ceea ce va facilita mobilitatea academică și profesională a absolvenților.

Absolvenți, diplome

Sursa foto: Pixabay

Promovarea studiilor din Moldova pe plan internațional

„Creșterea numărului de studenți străini în instituțiile noastre de învățământ superior arată că universitățile din Republica Moldova devin tot mai atractive la nivel internațional. Modernizarea programelor de studii, investițiile în dotări și resursele umane calificate permit tinerilor din întreaga lume să studieze aici în condiții de excelență academică, pregătindu-se pentru cariere competitive și deschise la nivel global”, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

În paralel, Ministerul a lansat o campanie de promovare a studiilor în Republica Moldova pe piața din India, țară considerată cu cel mai mare potențial de atragere a tinerilor. Totodată, a fost creată platforma informațională studyinmd.mec.gov.md, care pune la dispoziția viitorilor studenți detalii despre oferta educațională, condițiile de admitere și oportunitățile existente în sistemul universitar moldovenesc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:02 - Ministrul Muncii anunță o nouă tranșă de tichete de energie. Când vor fi virate
21:52 - Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
21:43 - Bursa americană s-a prăbușit, după ce Trump a amenințat China
21:35 - Adolescenta de 14 ani, plasată sub control judiciar după o bătaie violentă la şcoală
21:26 - Un furnizor de energie va oferi clienților pături electrice gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească britanicii
21:18 - Polițiști de la Rutieră, cercetați pentru abuz în serviciu

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale