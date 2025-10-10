Republica Moldova se apropie de independența energetică. Linia de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești–Chișinău, finalizată în proporție de 90%

Republica Moldova tot mai aproape de a-și consolida securitatea energetică. Lucrările la linia de interconexiune Isaccea–Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de 90%, iar stațiile electrice aferente intră într-o etapă avansată de pregătireeste. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit oficialului, până la începutul sezonului ploios, componenta de linie a ajuns la un nivel de 90%. Din totalul de 507 fundații pentru piloni, toate au fost finalizate, iar aproximativ 128 de kilometri de conductori au fost deja instalați.

„Mai rămân de asamblat și ridicat sub 40 de piloni. Suntem aproape de finalizarea lucrărilor, iar obiectivul este ca până la sfârșitul anului să reușim punerea în funcțiune a cel puțin 50% din capacitate”, a declarat Dorin Junghietu la TVR Moldova.

În paralel, la Chișinău se desfășoară lucrări de asamblare a patru transformatoare și de instalare a echipamentelor conexe. La Vulcănești au fost montate structurile metalice principale, urmând ca echipamentele să fie instalate imediat ce vremea va permite.

„A venit și cea mai mare componentă a structurilor metalice, care se află deja pe șantier. Imediat ce condițiile meteo vor permite, vom trece la montarea echipamentelor”, a explicat ministrul.

Junghietu a subliniat că linia are o valoare strategică majoră, întrucât va permite Republicii Moldova să acopere peste jumătate din necesarul de energie importată prin această conexiune, eliminând dependența de linia controlată de MGRES. Totodată, noua interconexiune oferă posibilitatea de tranzit și export de energie electrică către România și Ucraina, poziționând Republica Moldova drept un actor regional pe piața energetică.

În prezent, în Republica Moldova sunt derulate trei proiecte majore de modernizare a rețelelor electrice. După finalizarea liniei Chișinău–Vulcănești în acest an, urmează conexiunea Bălți–Suceava, aflată în fază de proiectare, și linia Strășeni–Gutinaș, relansată după ce Guvernul SUA a anunțat recent o finanțare de 130 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile urmăresc atragerea de investiții pentru dezvoltarea de sisteme de stocare a energiei, ce vor consolida reziliența și securitatea energetică a țării.

Cât privește livrările gaze în stânga Nistrului, Dorin Junghietu a punctat că regiunea transnistreană primește în prezent între 1,2 și 1,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, un volum echivalent cu cel livrat în sezonul estival.

Potrivit ministrului, din 19 august 2025, Moldovagaz a fost desemnată entitatea responsabilă de livrarea gazelor în regiunea în care operează operatori nelicențiați, precum Tiraspoltransgaz. Totodată, obligația de creare a stocurilor de siguranță pentru regiune cade acum pe seama Moldovagaz, în timp ce ANRE trebuie să monitorizeze respectarea acestei sarcini.

Junghietu a explicat că dificultățile au apărut din cauza schimbării repetate a agentului de plată. Rusia nu a reușit să efectueze transferurile din cauza sancțiunilor internaționale, ceea ce a afectat ritmicitatea livrărilor.