Vadim Krasnoselski spune că vrea să se întâlnească cu Maia Sandu. Ce l-a determinat pe liderul de la Tiraspol

Republica Moldova. Preşedintele republicii nerecunoscute din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, şi-a manifestat dorinţa de a se întâlni cu preşedinta Maia Sandu pentru reluarea dialogilui „la cel mai înalt nivel" dintre Chişinău şi Tiraspol.

Declaraţia a fost făcută de Krasnoselski în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Lituaniei la Chişinău, Tadas Valionis.

Preşedinţia Republicii Moldova nu a comentat deocamdată intenţia liderului de la Tiraspol.

Krasnoselski consideră că actualele realități impun reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. În cadrul întrevederi cu Valionis, liderul de la Tiraspol a spus că este necesară o întrevedere la nivel de conducători, „să se așeze la masa negocierilor și să abordeze problemele care s-au acumulat în ultimii ani”.

„Trebuie să soluționăm chestiunile care influențează direct viața oamenilor. Cea mai importantă este securitatea și menținerea păcii pe malurile Nistrului”, a declarat ulterior Vadim Krasnoselski pentru portalul de ştiri din stânga Nistrului novostipmr.com.

Liderul separatiştilor din stânga Nistrului susţine că procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol nu mai funcționează. Iar contactele dintre reprezentanții politici nu aduc rezultate concrete.

Krasnoselski a pledat pentru relansarea formatului de negocieri „5+2”. Acesta consideră că acesta este singurul mecanism capabil să asigure un dialog deplin.

Formatul „5+2” include părțile aflate în conflict, Chișinău și Tiraspol, pe de o parte. Pe de altă parte. Pe de altă parte OSCE, Rusia și Ucraina sunt pe post de de mediatori. Iar Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii îndeplinesc funcţia de observatori.

Regiunea separatistă din stânga Nistrului se confruntă cu o criză energetică fără precedent, care ar alimenta dorinţa lui Krasnoselski de a se întâlni cu conducerea de la Chişinău.

Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat săptămâna trecută că introduce un program de economisire a gazului înaintea sezonului rece, invocând „circumstanțe nefavorabile, legate de necesitatea restabilirii finanțării din partea Rusiei”.

Oficialii nerecunoscuți promiteau că populația nu va fi afectată, însă presa locală a relatat că, deja, mai multe localități au rămas fără apă caldă, iar unele întreprinderi și-au suspendat activitatea, trimițând angajații acasă.

Guvernul Republicii Moldova afirmă că monitorizează permanent situația și analizează scenarii pentru a sprijini cetățenii. Purtătorul de cuvânt Daniel Vodă a subliniat că această criză este „alimentată de Federația Rusă”.