Parada militară de la Tiraspol. Steaguri rusești și discursuri separatiste la 35 de ani de la autoproclamarea republicii moldovenești nistrene
- Sanda Frunze
- 2 septembrie 2025, 18:30
Republica Moldova. „Paradă militară” cu steaguri ale Rusiei în centrul Tiraspolului. Regimul din stânga Nistrului sa sărbătorit 35 de ani de la crearea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”. Evenimentul a început cu depuneri de flori la „focul veșnic”. Așa-zisul lider separatist Vadim Krasnoselski a ținut un discurs în care a susținut că parada trebuie să fie un simbol al „voinței neclintite de a învinge”.
Acesta a mai declarat că Transnistria își dorește „recunoaștere internațională”. Acesta l-a prezentat drept un „stat întemeiat pe stabilitate, autosuficiență și dreptate socială”.
„Construim o Transnistrie pașnică și prosperă, un stat întemeiat pe principiile stabilității politice, autosuficienței economice și dreptății sociale. Scopul nostru este recunoașterea internațională a Transnistriei. Consolidarea în continuare a comunității poporului transnistrean și edificarea unui stat social și echitabil”, a declarat Krasnoselski.
Mesaje de la Moscova și apariții simbolice
La paradă, Krasnoselski a fost însoțit de Igor Smirnov, primul lider al administrației separatiste. Presa locală a difuzat felicitări venite din partea deputaților ruși Serghei Cijov, Artiom Turov, Andrei Gorohov și Aliona Arșinova. Atmosfera a fost una pronunțat militaristă, accentuând apropierea regimului de la Tiraspol de Federația Rusă.
Chișinăul condamnă manifestația
Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a reacționat dur, catalogând parada și evenimentele conexe drept „provocatoare și orientate spre subminarea suveranității și integrității Republicii Moldova”. Instituția a subliniat că „logica acestor evenimente contravine Constituției și principiilor dreptului internațional”, promovând militarismul și îndoctrinarea agresivă.
„În regiunea transnistreană iau amploare acțiunile de propagandă a urii, demonstrațiile de forță, aplicațiile militare. Aceste manifestări de agresivitate induc panică în rândul locuitorilor și sustrag atenția de la problemele urgente de ordin social-economic”, a declarat Mariana Sarî, consultantă principală la Biroul Politici de Reintegrare.
Context istoric al conflictului
Așa-numita „republică moldovenească nistreană” și-a autoproclamat independența pe 2 septembrie 1990, fără să fie recunoscută de vreun stat membru ONU. După declararea independenței Republicii Moldova, în 27 august 1991, conflictul cu administrația de la Tiraspol a degenerat într-un război sângeros, desfășurat între 2 martie și 21 iulie 1992, cu implicarea directă a Armatei a 14-a a Federației Ruse. Aproximativ 1.000 de oameni, dintre care peste 400 de civili, și-au pierdut viața în timpul ostilităților.
Deși conflictul a fost „înghețat”, Rusia continuă să întrețină financiar și logistic regiunea separatistă, menținându-și ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova.
