Parada militară de la Tiraspol. Steaguri rusești și discursuri separatiste la 35 de ani de la autoproclamarea republicii moldovenești nistrene







Republica Moldova. „Paradă militară” cu steaguri ale Rusiei în centrul Tiraspolului. Regimul din stânga Nistrului sa sărbătorit 35 de ani de la crearea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”. Evenimentul a început cu depuneri de flori la „focul veșnic”. Așa-zisul lider separatist Vadim Krasnoselski a ținut un discurs în care a susținut că parada trebuie să fie un simbol al „voinței neclintite de a învinge”.

Acesta a mai declarat că Transnistria își dorește „recunoaștere internațională”. Acesta l-a prezentat drept un „stat întemeiat pe stabilitate, autosuficiență și dreptate socială”.

„Construim o Transnistrie pașnică și prosperă, un stat întemeiat pe principiile stabilității politice, autosuficienței economice și dreptății sociale. Scopul nostru este recunoașterea internațională a Transnistriei. Consolidarea în continuare a comunității poporului transnistrean și edificarea unui stat social și echitabil”, a declarat Krasnoselski.

La paradă, Krasnoselski a fost însoțit de Igor Smirnov, primul lider al administrației separatiste. Presa locală a difuzat felicitări venite din partea deputaților ruși Serghei Cijov, Artiom Turov, Andrei Gorohov și Aliona Arșinova. Atmosfera a fost una pronunțat militaristă, accentuând apropierea regimului de la Tiraspol de Federația Rusă.

Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a reacționat dur, catalogând parada și evenimentele conexe drept „provocatoare și orientate spre subminarea suveranității și integrității Republicii Moldova”. Instituția a subliniat că „logica acestor evenimente contravine Constituției și principiilor dreptului internațional”, promovând militarismul și îndoctrinarea agresivă.

„În regiunea transnistreană iau amploare acțiunile de propagandă a urii, demonstrațiile de forță, aplicațiile militare. Aceste manifestări de agresivitate induc panică în rândul locuitorilor și sustrag atenția de la problemele urgente de ordin social-economic”, a declarat Mariana Sarî, consultantă principală la Biroul Politici de Reintegrare.

Așa-numita „republică moldovenească nistreană” și-a autoproclamat independența pe 2 septembrie 1990, fără să fie recunoscută de vreun stat membru ONU. După declararea independenței Republicii Moldova, în 27 august 1991, conflictul cu administrația de la Tiraspol a degenerat într-un război sângeros, desfășurat între 2 martie și 21 iulie 1992, cu implicarea directă a Armatei a 14-a a Federației Ruse. Aproximativ 1.000 de oameni, dintre care peste 400 de civili, și-au pierdut viața în timpul ostilităților.

Deși conflictul a fost „înghețat”, Rusia continuă să întrețină financiar și logistic regiunea separatistă, menținându-și ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova.