Cosmin Seleși, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic dur

Cosmin Seleși a trecut recent printr-un moment dificil, chiar înainte de a ajunge pe Sfântul Munte Athos, locul sfânt în care își dorea de multă vreme să ajungă. Prezentatorul a povestit întreaga experiență, de la boala care l-a oprit din drum până la recunoștința pe care o simte acum pentru faptul că a luat decizia corectă la timp.

„Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu ești pregătit. Se pare că de această dată nu am fost pregătit, boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă.”

Seleși a povestit că, înainte de plecare, s-a confruntat cu probleme de sănătate, dar a sperat că va putea continua drumul.

Cu toate că medicii i-au dat undă verde, starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit. „Deși frica mă strângea de stomac, speranța că drumul și rugăciunea mă vor vindeca era mai puternică. Mă încredințasem în grija lui Dumnezeu. Totul părea în regulă.”

Ajuns în Ouranopoli, punctul de plecare spre Sfântul Munte, actorul s-a întâlnit cu prietenii care urmau să îl însoțească. „Ajuns în Ouranopoli, m-am văzut cu ceilalți prieteni cu care urma să intru a doua zi în Sfântul Munte, am luat cina. E adevărat, aveam ceva crampe, dar plecasem cu ele de la București. „Trec ele,” mi-am zis, dar peste noapte lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale.”

Prezentatorul a spus că își dorea foarte mult să ajungă la Muntele Athos, dar că starea lui de sănătate s-a înrăutățit și că a fost nevoit să se întoarcă în București.

„Dimineață eram indecis: să plec pe Munte sau să mă întorc la București? Mă gândeam că dacă ajung pe Munte, Dumnezeu mă va ajuta să scap de dureri, dar frica de necunoscut și de complicațiile medicale în izolare mă paraliza.

Speranța că pe Munte voi fi ocrotit de Maica Domnului era mare, dar rațiunea îmi spunea să mă întorc. O decizie foarte grea, dar am simțit că e un semn. Cu toate că îmi doream foarte mult să ajung pe Munte, am hotărât să mă întorc la București.”

Odată revenit în țară, prezentatorul a mers direct la spital. Acolo, medicii au descoperit că infecția de care suferea era gravă și că ar fi putut avea urmări serioase dacă nu ar fi primit tratament imediat.

„Aterizat la București, am fugit direct la spital, durerile erau din ce în ce mai mari, la camera de gardă de la care plecasem ieri spre Athos. Personalul, la fel de amabil și de profesionist, m-a pus repede pe un pat, mi-a făcut analizele, perfuzii, ecografie, tot ce a fost nevoie. În maximum o oră am avut și rezultatul! O bacterie nenorocită care mi-a invadat sistemul digestiv și de care nu pot scăpa dacă nu iau un antibiotic puternic.”

După tratament, actorul a fost trimis acasă, însă noaptea a fost una plină de dureri. „Mi-au dat antibiotic direct pe venă și m-au trimis acasă. Noaptea nu a fost foarte liniștită, durerile au continuat până azi la prânz, după ce am luat a doua doză de antibiotic.”

Seleși a spus că nu regretă că s-a întors la București și că situația s-ar fi complicat dacă nu ar fi luat această decizie.