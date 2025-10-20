Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii va fi dezbătută astăzi în Camera Deputaților

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUȘINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”, va fi dezbătută luni în Camera Deputaților, iar votul urmează să aibă loc miercuri. „Aţi uitat de angajamentele luate în faţa fermierilor, aţi uitat de protestele lor, de strigătele disperate din stradă”, au declarat iniţiatorii moţiunii.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii a fost inițiată de 61 de deputați din Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor.

„Deşi domnul Florin Ionuţ Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susţinută pentru a-şi îndeplini obligaţia fundamentală faţă de fermierii români. Aţi uitat de angajamentele luate în faţa fermierilor, aţi uitat de protestele lor, de strigătele disperate din stradă”, au afirmat iniţiatorii moţiunii.

Parlamentarii AUR au declarat că nu s-ar fi acordat nicio compensație minimă de 60 de euro pe tonă pentru pierderile cauzate de importurile ieftine din Ucraina. Ei au adăugat, de asemenea, că sprijinul de 3 euro pe tonă pe lună pentru cerealele depozitate între septembrie 2023 și februarie 2024 nu s-ar fi aplicat la timp.

„Derogările GAEC 7 şi.8 pentru anul 2024, absolut necesare pentru planificarea culturilor? Norocul fermierilor a fost la Uniunea Europeană. Competiţia corectă pe piaţa europeană, invocată de dumneavoastră în toate ieşirile publice? O minciună sfruntată, ZERO. Produsele neconforme continuă să intre în ţară, în timp ce fermierii români sunt sufocaţi. Microcreditele pentru fermele mici şi mijlocii, prezentate drept prioritate? Nu există, ZERO. Controalele vamale pentru oprirea falsificării originii produselor din Ucraina? Inexistente”, au mai adăugat iniţiatorii moţiunii.

Parlamentarii îl acuză că ar fi permis „invadarea pieţei alimentare din România cu produse din Ucraina”, despre care spun că ar avea o calitate îndoielnică și nu ar fi atestate pentru consum în Uniunea Europeană.

„Importăm ouă, miere, ulei, carne, legume, fructe şi cereale dintr-o ţară care nu respectă standardele europene, în timp ce producătorii români îşi aruncă marfa pe câmp. Aţi asistat impasibil la distrugerea pieţei interne, aţi sufocat fermele româneşti şi aţi pus în pericol siguranţa alimentară a ţării, iar pentru toate acestea nu v-aţi asumat nicio responsabilitate”, au mai spus aceștia.