Simion vrea să intre la guvernare, într-o alianță AUR-PSD

George Simion anunță că AUR este pregătit să susțină o guvernare de uniune națională pentru a opri criza economică și socială. Liderul partidului nu exclude colaborarea cu PSD și spune că premierul propus rămâne Călin Georgescu.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că România traversează „una dintre cele mai grave crize economice și morale din ultimii ani” și că partidul său este pregătit să sprijine o guvernare de uniune națională, chiar și cu prețul unor compromisuri politice.

Într-o declarație transmisă presei, Simion a subliniat că țara se află „pe marginea prăpastiei” și că este nevoie urgentă de unitate și reconciliere, pentru a opri degradarea sistemului public și scăderea nivelului de trai.

George Simion a criticat actuala guvernare, acuzând-o că a abandonat categoriile vulnerabile și că a pierdut controlul asupra economiei. Liderul AUR a spus că partidul său nu mai poate rămâne „pasiv” și că este dispus să facă „sacrificii politice” pentru a pune capăt blocajelor și crizei instituționale.

„Toate aceste lucruri mă fac să spun că noi nu putem sta deoparte să vedem cum creștem în sondaje. E firesc, nu am guvernat în România, dar constat un adevărat război româno-român. Am fost numiți în fel și chip: rinoceri”, a afirmat Simion, referindu-se la etichetele primite de AUR în spațiul public.

Potrivit acestuia, AUR nu urmărește doar capital electoral, ci vrea să ofere soluții concrete pentru problemele majore din sănătate, educație și economie.

Într-o declarație care marchează o schimbare de ton față de discursurile anterioare, George Simion a spus că este dispus să colaboreze chiar și cu PSD pentru formarea unui guvern de uniune națională, atâta timp cât obiectivul este oprirea „dezastrului economic și moral”.

„Eu am spus de nenumărate ori și spun că, atât timp cât oprim actuala criză gravă, actualul atac asupra democrației, eu sunt dispus să fac sacrificii ca președinte AUR”, a afirmat Simion.

Declarația vine într-un context politic tensionat, în care partidele parlamentare discută diferite formule de guvernare, iar alegerile anticipate sunt încă în discuție.

Liderul AUR a spus că preferă organizarea alegerilor anticipate, dar nu exclude și alte variante, dacă acestea ar duce la o guvernare concentrată pe problemele reale ale cetățenilor.

„Eu mi-aș dori, în momentul acesta, să ajungem la construcție. Nu e vorba de mine. Eu înțeleg cele cinci milioane de voturi din 18 mai – înseamnă dorința poporului român și o mișcare suveranistă. Putem ajunge și la șapte milioane de voturi. Meritului îi aparține lui Călin Georgescu! Chiar dacă nu ajungem la anticipate, dar se conturează o formulă de guvernare concentrată pe nevoile românilor, rămân consecvent: premierul propus de noi este același – Călin Georgescu”, a declarat George Simion.

În viziunea sa, România are nevoie de un guvern care să pună capăt diviziunilor politice și să readucă demnitatea și echilibrul economic.

Liderul AUR a mai afirmat că partidul său are „o datorie morală și istorică” față de cetățeni, iar miza nu este câștigul politic, ci salvarea națională.