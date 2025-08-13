Politica AUR își arată intențiile: Vrea să guverneze cu PSD. Cine ar conduce Guvernul







George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul pe care îl conduce își propune să ajungă la guvernare, din toamnă, în colaborare cu Partidul Social Democrat (PSD). Potrivit declarațiilor sale, această posibilitate ar fi condiționată de succesul unei moțiuni de cenzură pe care AUR intenționează să o depună în Parlament.

În scenariul propus, guvernul ar urma să fie condus de Călin Georgescu.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică”, a spus Simion, acuzând actuala coaliție de guvernare de lipsă de coeziune și gesturi de PR în momente sensibile.

George Simion a subliniat că partidul său își asumă responsabilitatea de a acționa conform mandatului primit de la alegători.

„Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria… intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare.”

În ceea ce privește sprijinul parlamentarilor pentru moțiunea de cenzură, Simion a afirmat că doi deputați PSD și-au exprimat disponibilitatea de a vota împotriva actualei coaliții.

„Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria”, a explicat liderul AUR.

George Simion a mai precizat că AUR și-ar dori ca Partidul Social Democrat să accepte o guvernare în care Călin Georgescu să ocupe funcția de prim-ministru: „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării.”

Pe de altă parte, Simion a reiterat criticile sale la adresa scrutinului electoral, pe care îl consideră „fraudat”: „Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor.”

Declarațiile vin într-un context tensionat în Parlament, unde opoziția încearcă să folosească toate instrumentele legislative disponibile pentru a influența agenda guvernamentală și a testa coeziunea coaliției aflate la putere.