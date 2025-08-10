Politica AUR trece Prutul. Rețeaua de propagandă a lui George Simion, campanie din Republica Moldova







Republica Moldova.Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor determina direcția de dezvoltare a Republicii Moldova. În acest context, Rodica Pîrgari, expertă în monitorizarea dezinformării, a realizat o analiză mai amplă pentru Watchdog. Potrivit ei, Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării. În acest context, ingerințele externe nu mai vin exclusiv dinspre Est, din Federația Rusă. Acestea se manifestă tot mai vizibil și dinspre Vest, în special din partea unor partide extremiste din România. Scopul acestor intervenții este clar. Și anume subminarea parcursului european al Republicii Moldova prin promovarea unor forțe politice pro-ruse.

Rodica Pîrgari susține că un exemplu relevant este partidul AUR din România, care pare să-și fi extins activitatea și retorica în spațiul moldovenesc. În ajunul alegerilor parlamentare, implicarea AUR în politica din Republica Moldova s-a făcut simțită într-un mod agresiv. Prin crearea unei rețele de site-uri care generează și distribuie conținut manipulatoriu, preluat și promovat intens pe rețelele de socializare.

Activitatea AUR nu s-a rezumat însă la propagandă online. Partidul s-a implicat activ și în organizarea de conferințe. Oferind totodată sprijin politic unor actori de la Chișinău. În cele din urmă, firul acestor influențe duce, din nou, la Kremlin.

Potrivit analizei Wachtdog, Partidul AUR, cunoscut pentru pozițiile sale extremiste din România, controlează o rețea complexă de site-uri fantomă. Deși par independente, site-urile răspândesc de fapt propaganda partidului. În multe cazuri, această propagandă prezintă numeroase puncte de convergență cu discursul Kremlinului.

Recent, site-uri gemene din această rețea au început să activeze și în Republica Moldova. O investigație realizată de portalul Context.ro a dezvăluit modul în care mașinăria de site-uri asociată partidului AUR a migrat în spațiul politic moldovenesc și ce implicații are acest fenomen.

Rețeaua a devenit vizibilă în urma unor declarații făcute de George Simion. Liderul AUR a acuzat implicarea ilegală a Maiei Sandu în alegerile prezidențiale din România. Scrutin pe care acesta l-a pierdut în fața lui Nicușor Dan. Într-un apel public, Simion a făcut un îndemn clar către alegătorii din Republica Moldova să „o taxeze” pe Maia Sandu.

”Afirmațiile nu trebuie considerate doar simple comentarii. Acestea reprezintă un îndemn clar și direct adresat cetățenilor Republicii Moldova de a susține partidele pro-ruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie”, a afirmat Pîrgari.

Rolul central în strategia lui George Simion revine rețelei de propagandă create de AUR în țara noastră. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat cel puțin opt site-uri implicate în această rețea. Și anume 60m.md, Timpul.md, Politica24.tv, Criticii.net, Zece.tv, GazetaMoldovei.com, Moldopres.info și Anchetatorii.md.

Scopul platformelor date este promovarea dezinformării, răspândirea teoriilor conspiraționiste și în special lansarea atacurilor concertate la adresa Maiei Sandu și a partidului de guvernare.

Chiar dacă unele dintre aceste site-uri publică materiale care par să combată propaganda rusă, această tactică este menită să inducă în eroare cititorii și să le ofere o aparentă credibilitate.

Mai multe investigații jurnalistice au scos la iveală rolul central al lui Marius Lulea, prim-vicepreședinte al partidului AUR, în coordonarea ecosistemului de propagandă al formațiunii. Lulea a fost implicat direct în gestionarea departamentului de propagandă online.

O investigație lansată de Rise Project arată conexiunile pe care le are Silviu Tănase cu AUR și cum este finanțat site-ul pe care îl controlează. Potrivit investigației, liderii AUR, George Simion și Marius Lulea, au direcționat subvențiile publice acordate formațiunii către Tănase.

Prin intermediul a trei firme controlate de Tănase, AUR a încasat suma de opt milioane de lei, bani decontați integral de stat. Suma provine din bugetul de stat al României, deși AUR susține oficial că a renunțat „benevol” la finanțarea de stat.

Formațiunea extremistă din România a fost direct implicată în organizarea conferinței „Make Europe Great Again” (MEGA), un eveniment care a reunit conservatori și suveraniști europeni la Chișinău.

Sub umbrela acestui brand politic vag euroconservator, conferința a adus împreună nu doar membri ai AUR, ci și politicieni moldoveni din tabere aparent divergente.

Această lipsă de coerență și claritate ridică semne serioase de întrebare cu privire la transparența și natura reală a rețelelor de influență care gravitează în jurul AUR.

Filiala din Republica Moldova, condusă de Boris Volosatîi, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile parlamentare din toamnă.

Extinderea influenței AUR în Republica Moldova nu mai poate fi privită ca o simplă coincidență sau un derapaj izolat. Este vorba despre o strategie bine articulată, cu ramificații politice, financiare și ideologice, care urmărește deturnarea parcursului democratic și european al țării și menținerea acesteia în sfera de influență a Federației Ruse.

Conferința internațională „Make Europe Great Again” (MEGA), ajunsă la a patra ediție, are loc la Chișinău cu titlul „Moldova între Est și Vest – o dilemă nerezolvată”, în apropierea alegerilor parlamentare din toamnă. Evenimentul este promovat ca o platformă de discuție cu orientare conservatoare, unde sunt invitați politicieni, intelectuali și activiști din Europa și SUA.

Printre participanți s-au numărat lideri și membri ai Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR): George Simion – interzis în Republica Moldova și Ucraina – a transmis un mesaj video, în timp ce deputatul Valeriu Munteanu, senatorul Petrișor Peiu și consultantul Dan Dungaciu au fost prezenți în sală.

La eveniment a participat și Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, susținut de oligarhul fugar Ilan Șor și cunoscut pentru promovarea ideii că Moldova ar trebui separată de România. Ea a susținut un discurs, în ciuda faptului că AUR, organizatorii conferinței, susțin oficial unirea celor două state românești.

Pe culoarele conferinței au fost văzuți și deputatul Gaik Vartanean, apropiat al primarului Ion Ceban, aflat sub interdicție de intrare în România, dar și activistul Vlad Bilețchi, fost lider al AUR Moldova, cunoscut pentru discursul său unionist.