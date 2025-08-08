Politica George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții







Republica Moldova. Zeci de arme, documente bancare și telefoane au fost ridicate de oamenii legii în timpul unei ample operațiuni desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Rețeaua viza influențarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și susținea la prezidențialele din România a lui George Simion.

Poliția și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat marți, 7 august, 78 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, coruperea alegătorilor și spălare de bani.

Au fost ridicate arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Potrivit informațiilor din dosar, membrii grupării „Șor” erau instruiți să-i îndemne pe alegători să voteze pentru George Simion – politician român, lider al AUR, care are interdicție de intrare în Republica Moldova din 2018, fiind considerat un risc pentru securitatea națională.

Fondurile, cu proveniență dubioasă, erau transferate prin aplicația „PSB” a băncii rusești Promsviazbank – aflată sub sancțiuni internaționale. Pentru colectarea datelor personale și recrutarea alegătorilor era utilizată aplicația „Taito”.

„Prin intermediul aplicației ‘Taito’ se creează grupuri de tip ‘chat închis’ formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori. O parte din fondurile primite prin ‘PSB’ sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram”, a explicat Poliția.

Coordonatorii rețelei, aflați în Federația Rusă, trimiteau ordine membrilor din Republica Moldova prin Telegram, inclusiv cu privire la promovarea de conținut fals pe rețelele sociale.

Într-un caz, anchetatorii au fost nevoiți să intervină în forță după ce un suspect a refuzat să deschidă ușa și a aruncat o geantă cu probe pe fereastră. Obiectele au fost totuși recuperate. Două persoane au fost reținute. Ele sunt deja inculpate într-un alt dosar de corupere electorală aflat pe rol la Judecătoria Soroca.

„Taito” este considerată un instrument digital de corupere electorală. Cetățenii erau ademeniți cu sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de ruble pentru a participa la acțiuni ilegale de propagandă. În schimb, li se cereau date personale și semnarea unor contracte fictive.

În 2024, autoritățile au identificat transferuri de peste 39 de milioane de dolari prin PSB către circa 138.000 de persoane. O parte din bani era convertită în criptomonede, o altă parte distribuită prin Telegram.

Peste 150 de cereri de blocare a aplicației Taito și a canalelor Telegram au fost trimise, dar fără succes până acum. Participarea la astfel de acțiuni ilegale atrage pedepse de la 2 la 6 ani de închisoare și amenzi de până la 57.500 de lei.