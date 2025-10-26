Strategii ascunse în coaliție. Tensiunile dintre Grindeanu și Bolojan, descrise de un lider PSD

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, consideră că tensiunile publice dintre premierul Ilie Bolojan și președintele social-democrat Sorin Grindeanu ascund, de fapt, o strategie comună privind legea pensiilor magistraților.

El a explicat că cei doi lideri ai coaliției ar folosi roluri complementare – unul „polițistul bun”, celălalt „polițistul rău” – pentru a gestiona atât presiunile din sistemul judiciar, cât și solicitările venite din partea Comisiei Europene.

„Eu cred că Grindeanu s-a înțeles cu Bolojan asupra acestui aspect – poate unul este polițistul bun, celălalt polițistul rău. […] Nu cred că pe domnul Bolojan îl deranjează că un coleg de coaliție negociază pentru o soluție la proiectul lor”, a declarat Dîncu.

El a subliniat că proiectul legii pensiilor magistraților este unul comun, asumat de întreaga coaliție.

Vicepreședintele PSD a explicat că aparentele dispute dintre Bolojan și Grindeanu au și o componentă personală și instituțională.

„Domnul Bolojan dă senzația că vorbește ca un șef care le hotărăște pe toate în coaliție, Grindeanu caută să respecte statutul de cel mai important partid din Parlament, adică cel care ține, până la urmă, această coaliție, și are nevoie să-și spună cuvântul”, a afirmat Dîncu.

El a adăugat însă că, dincolo de aceste diferențe de stil, miza proiectului rămâne una de echitate socială, un domeniu în care politica românească, trecută și prezentă, nu a reușit să ofere o soluție completă. „Suntem de vină cu toții dacă nu reușim să găsim o soluție prin care totuși justiția să fie convinsă să participe la un efort de echitate”, a spus vicepreședintele PSD.

Dîncu a mai precizat că Grindeanu acționează mai degrabă ca mediator decât ca opozant. „Eu cred că ceea ce face Sorin Grindeanu este mai degrabă să caute să medieze. Până la urmă, cei din justiție au senzația că nu pot comunica cu domnul Ilie Bolojan și încearcă [Sorin Grindeanu] să medieze acest lucru”, a explicat el.

În contextul în care premierul dorește să își asume răspunderea pe proiectul legii, iar PSD are în plan un alt proiect discutat cu factorii din justiție, vicepreședintele atrage atenția că amânarea aplicării legii cu 15 ani nu este o soluție acceptabilă.

„Nu cred că este acceptabil un asemenea tip de proiect care să amâne, și așa este amânat pentru vreo 10 ani – așa ceva nu cred că se poate”, a subliniat acesta.

Vicepreședintele PSD consideră că legea nu va fi refăcută în totalitate, ci doar ajustată în consultare cu sistemul judiciar.

„Nu cred că se reface tot, se vorbește cu cei din Justiție asupra condițiilor. Să nu uităm că noi avem și ministrul Justiției, este singurul nostru minister de forță și probabil că pe această pârghie a vrut să apese un pic președintele PSD”, a explicat Dîncu la TVR.

El a mai punctat că premierul Bolojan este conștient de rolul de mediator al lui Grindeanu și că acest lucru nu afectează colaborarea din coaliție.