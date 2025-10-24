De ce crede Sorin Grindeanu că a pierdut PSD în sondaje: Nu trebuia să credem în alianța cu PNL!

Scăderea PSD în sondaje a fost explicată detaliat de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Printre erorile majore indicate de Grindeanu se află în primul rând alianța cu PNL drept principală cauză a declinului, evidențiind momentele în care înțelegerile politice nu au fost respectate și au generat tensiuni interne.

„Prima și poate cea mai mare a fost anul trecut, în primăvară. Am crezut în cuvântul aliaților. Am avut o înțelegere politică, pe liste comune la europarlamentare, apoi candidat unic la prezidențiale”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Sorin Grindeanu a subliniat că această așteptare a fost rapid contrazisă de schimbarea poziției partenerilor politici, ceea ce a transformat colaborarea într-o confruntare directă. „Apoi colegii din coaliție s-au răzgândit. România a intrat într-o competiție extrem de proastă între PSD și PNL. Lucrurile au degenerat rapid. Nu trebuia să credem!”.

Liderul PSD a continuat analizând modul în care a fost gestionată competiția pentru alegerile prezidențiale din acest an, apreciind că lipsa unei direcții ferme a contribuit la confuzie în rândul propriului electorat.

„A doua cred că a fost anul acesta. Nu am gestionat bine la nivel central, alegerile prezidențiale. L-au avut și pe Victor Ponta, a fost și Crin Antonescu, candidat comun. Pesediștii nu au știut cu cine să voteze". Sorin Grindeanu a adăugat că "Este o altă greșeală de strategie. Dacă lucrurile erau clare, evident și cu candidatura lui Victor Ponta, lucrurile ar fi stat altfel".

În ceea ce privește alegerile locale din București, ultimele date publicate indică faptul că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală, cu 25%, potrivit unui sondaj realizat de CURS și publicat pe 19 octombrie. Pe locul secund se află la egalitate doi candidați: Cătălin Drulă, din partea USR, și Ciprian Ciucu, din partea PNL, fiecare creditat cu 18%.

Sondajul CURS a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională în perioada 8–17 octombrie 2025, având un eșantion de 1.072 de persoane din Capitală. Marja de eroare este de ±3%, iar nivelul de încredere este de 95%.

În clasamentul opțiunilor electorale pentru Capitală apar și alte nume: Anca Alexandrescu, candidat independent, cu 10%, Cristian Popescu Piedone, din partea PNRR, cu 9%, iar Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) sunt creditați cu câte 5%. Vlad Gheorghe, din partea DREPT, și Ana Ciceală, din partea SENS, au câte 3%, în timp ce restul candidaților cumulat ajung la 4%.

Un sondaj anterior, realizat de Avangarde pe 31 august, îl prezenta pe Daniel Băluță la egalitate cu Ciprian Ciucu, fiecare cu 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau 5%. În barometrul CURS publicat pe 24 august, Băluță avea 24%, Drulă 20%, iar Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone erau creditați cu 11% fiecare.

Tot în acea perioadă, PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP, în care actualul primar al Sectorului 4 apărea în continuare pe prima poziție în toate scenariile analizate, inclusiv în cele care vizau potențiali candidați ai AUR, fie că era vorba despre George Simion, fie despre Anca Alexandrescu.