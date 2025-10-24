Cum a fost ales Ciprian Ciucu candidat al PNL pentru Primăria Capitalei

Anunțul președintelui PNL Ilie Bolojan, potrivit căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este cel mai potrivit candidat dintre liberalii eligibili pentru Primăria Capitalei, se bazează pe un sondaj INSCOP realizat în luna august, care a analizat șase scenarii electorale și a comparat intențiile de vot pentru diferiți candidați din partea PNL, PSD, AUR și USR.

Potrivit sondajului realizat de INSCOP Research la comanda PNL, Ciprian Ciucu se situează constant pe locul al doilea sau primul în diferitele scenarii testate. Cercetarea, derulată între 8 și 12 august 2025, a luat în calcul șase scenarii, inclusiv candidaturi PNL separate sau comune cu USR, precum și opțiuni ale contracandidaților Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (AUR) și Cătălin Drulă (USR)..

În majoritatea situațiilor, Ciucu s-a clasat pe locul al doilea după Daniel Băluță, cu excepția scenariului candidaturii comune PNL-USR, unde el și Drulă ar fi împărțit primul loc.

În scenariul în care Ciprian Ciucu candidează din partea PNL, intențiile de vot indică următoarele procente: Daniel Băluță (PSD) cu 21%, Ciprian Ciucu cu 18,9%, Anca Alexandrescu (AUR) cu 16,9%, Cătălin Drulă (USR) cu 14,7%, Ana Ciceală (SENS) cu 6,8%.

Dacă Sebastian Burduja ar fi candidatul PNL, acesta ar obține 10,5% din voturi, situându-se pe locul patru, după Daniel Băluță (23,6%), Cătălin Drulă (22,1%) și Anca Alexandrescu (18,2%). Burduja a anunțat însă că nu va candida.

Sondajul arată că Ciprian Ciucu s-ar clasa pe primul loc dacă ar fi candidatul comun al PNL-USR, cu 33,7% din intențiile de vot raportate la totalul populației, urmat de Daniel Băluță – 23,2%, Anca Alexandrescu – 18,5% și Ana Ciceală – 5,8%. Această variantă nu mai este posibilă, după ce Cătălin Drulă și-a anunțat candidatura independentă din partea USR.

Studiul relevă că, dacă alegătorii care și-au exprimat intenția de vot ar alege între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, scorul ar fi net în favoarea lui Ciucu, cu 60,6%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.107 persoane, reprezentativ pentru București, cu o eroare maximă admisă de 2,95% și un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare folosită a fost interviul telefonic (CATI), pe un eșantion stratificat în funcție de sex, vârstă și ocupație.