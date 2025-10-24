PNL merge pe mâna lui Ciucu la Capitală. Bolojan: A fost cel mai bine plasat în sondaje

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat joi că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi „foarte probabil” desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Capitalei.

„Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a precizat Bolojan, la Antena 3.

Întrebat despre posibilele atacuri din campanie între partidele din coaliţie, Bolojan a spus că, indiferent cine va câştiga Primăria Capitalei, nu va avea o viaţă uşoară în anii următori. „În cântarul posturilor dificile din România, cred că, după poziţia de premier, poziţia de primar general a Capitalei este printre cele mai dificile, pentru că are nişte responsabilităţi destul de mari în sistemul de termoficare.

Nu are Bucureştiul, Primăria Generală venituri foarte mari, ele sunt împărţite multe către primăriile de sector, deci, indiferent cine va câştiga Primăria Capitalei, n-o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, a explicat premierul.

Bolojan a mai spus că a susţinut organizarea acestor alegeri atât pentru respectarea termenului legal de 90 de zile, cât și pentru ca orice localitate să aibă un primar cu mandat stabil.

Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate faţă de un primar interimar, aşa cum, de exemplu, este domnul Bujduveanu care a avut o prestaţie foarte bună și a onorat acest interimat, a precizat Bolojan.

Bolojan a mai declarat că ar vrea o campanie electorală civilizată și axată pe soluții concrete pentru Capitală. „Eu cred într-o anumită înţelepciune, că poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului. Cred că oamenii au nevoie totuşi de nişte soluţii, de capacitatea de a proiecta ce vrei să faci.

Experienţa domnului primar Ciucu, dobândită la Primăria Sectorului 6, unde a realizat lucruri foarte bune, poate fi pusă în serviciul Capitalei. Campaniile de multe ori degenerează, eu sper într-o campanie civilizată, astfel încât susţinătorii să-şi susţină candidaţii corect și în climat normal”, a mai spus premierul.