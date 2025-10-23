Documentul RAAPPS care arată că Bolojan a folosit fără temei legal vila lui Băsescu

Un document emis de RAAPPS în luna iulie, consultat de Libertatea, arată că vila situată pe strada Nikolai Gogol, în care locuiește premierul Ilie Bolojan și care a fost anterior reședința fostului președinte Traian Băsescu, era destinată exclusiv foștilor șefi de stat, conform regimului juridic în vigoare.

Pentru ca imobilul să poată fi folosit ca locuință de serviciu de către prim-ministru, era necesară modificarea legală a destinației acestuia, lucru care s-a realizat abia după aproape patru luni, printr-o Hotărâre de Guvern secretizată.

Ilie Bolojan a fost numit în funcția de premier pe 23 iunie, prin decret semnat de președintele Nicușor Dan. La doar câteva zile, pe 1 iulie, Cancelaria premierului a depus la RAAPPS solicitarea privind repartizarea unei locuințe oficiale, cerere care a fost imediat înregistrată, conform documentului citat.

RAAPPS a descris regimul juridic al vilei din strada Nikolai Gogol, precizând că aceasta se află în administrarea instituției și aparține domeniului public exclusiv pentru foștii lideri ai României, potrivit unei hotărâri de guvern.

Referitor la imobilul „în suprafaţă utilă de 387,76 m.p. și curte în suprafaţă de 1.174,19 m.p., facem precizarea că acesta se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului roman, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”, se arată în documentul emis la 29 iulie.

Între timp, Curtea Constituțională a decis, pe 1 iulie, redobândirea privilegiilor de către Traian Băsescu, care a cerut oficial o vilă de protocol printr-o adresă datată 11 iulie. RAAPPS a precizat atunci că vila din Sectorul 1 poate fi atribuită unei alte categorii de beneficiari doar după modificarea cadrului legislativ.

„Din acest motiv, imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, Bucureşti, poate fi atribuit cu destinația de reședință oficială altor beneficiari legali decât persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman, doar ulterior modificării art.3 din actul normativ menționat, de către instituțiile abilitate, urmând ca R.A.-A.P.P.S., în calitate de administrator al acestuia, să înainteze propunerea de atribuire către Secretariatul General al Guvernului”, se menționează în finalul adresei către Cancelaria premierului Bolojan.

Așadar, potrivit documentului redat de sursa citată, premierul Ilie Bolojan a utilizat vila rezervată foștilor președinți timp de mai multe luni fără bază legală, iar modificarea regimului juridic al imobilului a fost făcută abia în data de 23 octombrie, printr-o Hotărâre de Guvern cu regim secret.