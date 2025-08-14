Politica Când va primi Băsescu o nouă reședință oficială. Anunțul, făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului







Guvernul României va adopta săptămâna viitoare un proiect de hotărâre prin care fostului președinte Traian Băsescu îi va fi atribuită o reședință oficială. Măsura vine după decizia Curții Constituționale, care a declarat neconstituțională legea ce prevedea retragerea beneficiilor foștilor șefi de stat dacă se dovedea colaborarea cu fosta Securitate.

Surse guvernamentale susțin că premierul Ilie Bolojan ar putea avea o discuție directă cu Băsescu, însă reprezentanții Executivului nu au confirmat această întâlnire.

Băsescu, reabilitat juridic după decizia CCR, a cerut restituirea drepturilor de fost președinte, inclusiv atribuirea unei locuințe de protocol. Proiectul discutat săptămâna trecută în Guvern prevede schimbarea destinației unui imobil administrat de RAAPPS, aflat pe strada Emil Zola din București, pentru a fi folosit ca reședință oficială.

Documentul propune și modificarea Hotărârii de Guvern nr. 60/2015, prin care fostului șef al statului îi fusese atribuită anterior o locuință de protocol.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat joi că proiectul va fi supus aprobării în ședința de săptămâna viitoare. „Săptămâna viitoare va fi, cel mai probabil, adoptat”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă au fost aduse modificări documentului, în contextul informațiilor potrivit cărora Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emil Zola, Ioana Dogioiu a spus: „Nu am informații nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare față de documentul prezentat săptămâna trecută pe ordinea de zi”.

„Informația pe care o am este că intenția este de adoptare în ședința de Guvern de săptămâna viitoare”, a spus purtătorul de cuvânt, menționând că nu deține detalii despre o posibilă discuție directă între premierul Ilie Bolojan și fostul președinte.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vinerea trecută s-a aflat un proiect de hotărâre care prevedea schimbarea destinației imobilului de pe strada Emil Zola din locuință de protocol în reședință oficială și modificarea HG nr. 60/2015.

Documentul includea atribuirea locuinței fostului președinte Traian Băsescu. După ședință, reprezentanții Executivului au precizat că „proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”.

Modificările propuse prevăd eliminarea sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român” din textul hotărârii, astfel încât reședințele oficiale să poată fi atribuite unei categorii mai largi de demnitari, conform art. 2 lit. a) din OUG nr. 19/2002.

Băsescu a pierdut locuința de pe strada Gogol după ce CNSAS a stabilit definitiv că a colaborat cu Securitatea. Ulterior, Curtea Constituțională a decis că legea care prevedea retragerea acestor beneficii este neconstituțională.

Fostul președinte a invocat excepția de neconstituționalitate în procesul cu SPP, prin care cerea suspendarea deciziei de evacuare, iar hotărârea CCR îi permite acum să solicite din nou atribuirea unei reședințe oficiale.