Politica Dosarul Ilie Bolojan, clasat. DNA infirmă acuzațiile de informații privilegiate







Dosarul în care actualul premier Ilie Bolojan a fost cercetat pentru presupuse informații privilegiate în tranzacții imobiliare ilegale a fost clasat pe 2 martie 2016 de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta, desfășurată între 2013 și 2016, a vizat acuzații grave legate de abuz în serviciu și favorizarea unor afaceri imobiliare, dar ordonanța DNA, condusă atunci de Laura Codruța Kovesi, a concluzionat că faptele „nu există”.

Dosarul penal în care Ilie Bolojan era implicat a fost deschis în urma unei reclamații depuse de medicul Matiuță Hunyadi Nelu Mircea, care semnala tranzacții imobiliare ilegale suspecte.

Ancheta DNA a urmărit posibile abuzuri de putere și folosirea informațiilor privilegiate pentru facilitarea acestor afaceri, acuzații ce au vizat, pe lângă Bolojan, și trei angajați ai DNA Oradea, precum și jurista șefă a Primăriei Oradea, Eugenia Borbei.

Aceste suspiciuni au fost investigate între 2013 și 2016, perioadă în care Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea. În final, procurorii anticorupție au decis clasarea dosarului, precizând că nu există probe care să susțină acuzațiile de oferire a informațiilor privilegiate.

În timpul anchetei, s-au analizat documente, tranzacții și declarații ale persoanelor implicate, pentru a determina dacă au existat fapte ilegale sau abuzuri în serviciu. Suspiciunile inițiale vizau implicarea unor angajați DNA în facilitarea unor tranzacții imobiliare suspecte, dar investigația a scos la iveală lipsa probelor concrete.

ntr-o perioadă în care DNA era condusă de Laura Codruța Kovesi, clasarea dosarului a fost justificată oficial prin absența elementelor incriminatoare. Reprezentanții Primăriei Oradea și ai echipei lui Ilie Bolojan nu au făcut declarații publice detaliate, dar faptul că Bolojan a continuat cariera politică fără alte incidente legale a fost remarcat de analiști.

În cadrul aceleiași audieri, reclamantul a menționat în mod clar primarul Ilie Bolojan și pe Eugenia Borbei, susținând că aceștia ar fi „gestionat preferențial atât restabilirea drepturilor de proprietate, cât și vânzarea ulterioară către clientele lor”, potrivit Gândul.