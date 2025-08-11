Social Un consilier local PNL Oradea a deschis un parc zoo ilegal pe 70 de hectare în Bihor. Închis de Garda de Mediu







Investiția aparține unui om de afaceri care e și consilier PNL Oradea, Mihai Torj, în parteneriat cu un milionar austriac, Christian Friedl, stabilit de peste 20 de ani în România. Mihai Torjoc, liberalul din echipa primarului Oradiei, Florin Birta, deține restaurantele Due Fratelli și complexul turistic cu același nume de la Șinteu.

Concluzia Gărzii de Mediu Bihor după control a fost că parcul zoo funcționează ilegal. Fapt pentru care Garda de Mediu Bihor a transmis că a dispus sistarea activității. Până la obținerea autorizației de mediu. Numai în baza acestui act este permis accesul vizitatorilor.

Parcul zoo a fost inaugurat în urmă cu mai bine de două săptămâni. Conform proprietarilor, doar la inaugurare parcul a fost vizitat de 2.000 de oameni. Deși aparent animalele sunt bine tratate acolo, Liska Park nu are nici autorizație sanitar-veterinară. Practic, proprietarii au dar acces vizitatorilor înainte de a face orice demers de autorizare.

Pentru că a afuncționat fără autorizație, parcul zoo va primi, conform Gărzii de Mediu Bihor, o amendă în valoare de 50.000 lei.La inuangurare, proprietarii parcului zoo au anunțat că acolo trăiec animale salvate de la eutanasiere. De exemplu tigri bengalezi pensionați de la spectacole de circ din Italia.

La Liska Park Șinteu sunt râși africani și lame. Cum aceste specii care pot fi deținute doar în condiții speciale, administratorul e așteptat la Garda de Mediu cu documentele privind proveniența animalelor.

În parcul zoo din Șințeu trăiesc de la la tigri, caracal (râs african), coati, ratoni, nandu, emu, canguri pitici, până la iepuri de Patagonia. În noul parc zoo au găsit casă porci misteți, porci vietnamezi, porci mangaliță, bizoni, bivoli, alpaca, lama, câteva rase de oi și de capre, iepuri, ponei, cai, mai multe rase de fazani. Acolo coabitează multe rase de găini, rațe, urcani, păuni, porumbei, mufloni, multe rase de cerbi și căprioare și un cerb albinos.