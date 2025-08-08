Justitie Primarul unei comune, cercetat de DNA: Ar fi luat mită pentru contracte preferențiale







Ionel Neagu, primarul comunei Troianul din județul Teleorman, este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar ce vizează mai multe presupuse fapte de corupție. Acesta se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de șase infracțiuni de luare de mită.

Conform informațiilor furnizate de DNA, edilul ar fi primit sume totale dde 145.000 de lei de la mai multe persoane, în schimbul acordării preferențiale a unor contracte publice. Printre acestea se numără lucrări de reabilitare a unei unități de învățământ, modernizarea unor străzi din localitate, precum și achiziții de bunuri de la o firmă anume.

Procurorii Secției de combatere a corupției susțin că atribuirea contractelor s-ar fi făcut în mod avantajos pentru anumiți agenți economici, în schimbul sumelor de bani oferite primarului. Ancheta este în desfășurare, iar măsura controlului judiciar presupune respectarea unor condiții impuse de autorități pe durata investigațiilor.

Procurorii DNA au anunțat extinderea cercetărilor penale față de cinci persoane fizice, reprezentanți ai unor firme private, suspectate de comiterea mai multor fapte de dare de mită. Persoanele vizate sunt identificate prin inițialele S.C., D.M., F.M.F., T.F.A. și R.C.

Potrivit DNA, în perioada 2021–2025, Ionel Neagu, primarul comunei Troianul din județul Teleorman, ar fi solicitat și primit sume de bani de la diverși reprezentanți ai unor societăți comerciale, totalizând 145.000 de lei. În schimb, edilul ar fi favorizat atribuirea unor contracte publice sau achiziția de bunuri de la anumite firme.

În concret, anchetatorii susțin că în intervalul 2021–2023, edilul ar fi primit 20.000 de lei de la suspectul S.C., în contextul achiziționării unor servicii de reabilitare pentru o unitate școlară din comună.

De asemenea, în perioada 2022–2024, Neagu ar fi încasat 100.000 de lei de la suspectul D.M., ca urmare a implicării acestuia în procesul de licitație privind servicii de proiectare și asistență tehnică pentru lucrări de modernizare și reabilitare a străzilor din Troianul.

Valoarea totală a proiectului de investiții vizat de autoritățile locale se ridică la peste 13 milioane de lei. Ancheta DNA este în desfășurare, iar cercetările vizează atât faptele primarului, cât și implicarea celorlalți suspecți în presupusele acte de corupție.

Potrivit procurorilor, în anul 2023, edilul ar fi solicitat și primit 22.500 de lei de la o persoană identificată ca F.M.F., în contextul încheierii și derulării unor contracte de achiziție publică pentru servicii de consultanță, legate de elaborarea unor proiecte în comună.

Într-un alt episod, desfășurat între 23 și 30 aprilie 2025, Neagu ar fi pretins și încasat suma de 2.500 de lei de la suspectul R.C., în legătură cu achiziționarea de bunuri de către administrația locală de la o firmă reprezentată de acesta.

Ancheta DNA mai indică faptul că, în cursul lunii mai 2025, primarul ar fi primit în mai multe rânduri sume de bani, a căror valoare nu a fost încă determinată, de la suspectul T.F.A. Banii ar fi fost dați pentru a obține acces la utilaje ale Primăriei Troianul, în scopuri personale, dar și pentru a determina luarea unor măsuri împotriva unor persoane care comercializau diverse produse pe raza comunei.

Cercetările sunt în desfășurare, iar până la o decizie definitivă a instanței, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Mai multe date despre anchetă puteți citi pe site-ul news.ro.