Un elev al școlii de Poliție, reținut după ce a provocat un accident soldat cu moartea unui coleg







Un tânăr de 19 ani din județul Bistrița-Năsăud, aflat în pregătire la o unitate de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne, a fost reținut de autorități și se află în fața unei propuneri de arestare preventivă, după ce a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui elev de liceu.

Potrivit informațiilor transmise joi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, tânărul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tânărul de 19 ani este cercetat pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, fapte comise în concurs.

Înainte de prezentarea în fața instanței, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 21 iulie 2025, în jurul orei 04:30, pe raza unei localități din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit informațiilor transmise de Parchet, la volanul autoturismului se afla un tânăr în vârstă de 19 ani, elev al unei școli de poliție, aflat în timpul liber la momentul incidentului.

În mașină se aflau doi pasageri: un bărbat de 18 ani, ocupând locul din față dreapta, și un alt bărbat, în vârstă de 20 de ani, pe bancheta din spate. În momentul în care autoturismul a ajuns la un podeț din beton, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar pe fondul consumului de alcool, a lovit cu partea dreaptă a mașinii capătul podețului.

Impactul nu a oprit autoturismul, care a continuat să ruleze, a părăsit partea carosabilă spre stânga și s-a răsturnat într-un mal de pământ aflat în afara drumului. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Un alt tânăr de 18 ani, elev de liceu, aflat pe scaunul din dreapta față al autoturismului, a decedat în urma impactului. Șoferul mașinii și pasagerul din spate au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Bistrița-Năsăud, conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,24 g‰ alcool pur în sânge la ora 06:40, iar la ora 07:40, valoarea a scăzut la 0,98 g‰.

Cazul se află în continuare în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, care supraveghează desfășurarea anchetei pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul, relatează news.ro.