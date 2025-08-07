Justitie Ce se întâmplă cu dosarele Revoluției și Mineriadei după moartea lui Ion Iliescu







Procurorul militar Bogdan Pîrlog explică ce urmează pentru dosarele Revoluției și Mineriadei după moartea lui Ion Iliescu. El atrage atenția că responsabilitatea pentru tergiversarea acestor anchete revine statului, nu sistemului de justiție.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, a declarat joi, la RFI, că moartea fostului președinte Ion Iliescu nu determină automat închiderea dosarelor Revoluției și Mineriadei.

„O să facem o discuție pur teoretică, nefiind implicat în cazurile respective. Ceea ce se întâmplă ori de câte ori o persoană cercetată penal decedează, nu se poate exercita acțiunea penală față de acea persoană”, a precizat Pîrlog.

El a subliniat că anchetele vor continua în cazul în care sunt implicați și alți suspecți. „În situația în care sunt mai multe persoane implicate, dacă era doar acea persoană, era simplu. Dacă era în faza de judecată se înceta procesul, dacă era în faza de urmărire se dispunea clasare și se termina povestea. În ceea ce privește însă dosarele respective, că e de notorietate publică, sunt mai multe persoane, urmărirea penală în cazul dosarului Revoluției, respectiv cercetarea judecătorească sau, mă rog, deocamdată e camera preliminară în cazul Mineriadei, vor continua”, a explicat procurorul.

Pîrlog a detaliat și opțiunile procurorilor în astfel de cazuri: „Teoretic, procurorul care are dosarul în urmărire penală poate alege două căi: fie să dispună clasarea direct, să disjungă față de persoana decedată, fie să dispună clasarea la sfârșit, în momentul în care termină urmărirea penală și dispune o soluție sau sesizează instanța de judecată.”

Totodată, procurorul militar a explicat că, deși răspunderea penală nu mai poate fi atrasă în cazul unei persoane decedate, faptele acesteia vor putea fi analizate în continuare.

„Este evident că nu poate fi trasă o persoană decedată la răspunderea penală, însă lămurirea situației de fapt, chiar dacă privește acte de conduită ale persoanei decedate, se va cerceta, având în vedere că discutăm de o acțiune concertată, din ce am citit din presă, a mai multor persoane și atunci trebuie lămurită sub toate aspectele. Deci probabil se vor efectua acte de urmărire penală și cu privire la conduita lui Ion Iliescu, chiar dacă a decedat, dar fără să atragă răspunderea acestuia”, a precizat Pîrlog.

Referindu-se la întârzierea de peste 30 de ani în soluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei, Bogdan Pîrlog a afirmat că problema este una structurală, nu a sistemului judiciar.

„Arată o slăbiciune a statului, nu a sistemului judiciar. Sistemul judiciar a fost o componentă a statului, care a fost până la urmă conceput într-un anume fel”, a spus el.

Pîrlog a subliniat că o parte dintre cei cercetați pentru evenimentele din 1989 și 1990 au condus statul român timp de aproximativ 15 ani, ceea ce a influențat evoluția anchetelor.

„Cercetarea acestor aspecte a fost cu adevărat începută, că înainte a fost, ca să spun așa, dosarul deschis, nu știu ce s-a făcut. Ce știu este că la un moment dat, când dosarul era la componenta civilă a Parchetului de pe lângă Înalta, în vreo șapte ani s-au luat două declarații. Din câte știu, a decedat acel procuror, deci este irelevant aspectul”, a afirmat el.

Pîrlog a ținut să facă o distincție între responsabilitățile instituționale, afirmând că deși are critici față de justiția militară, nu îi poate imputa întârzierile din dosarele istorice.

„La un moment dat, în momentul în care s-a pornit urmărirea penală la modul serios, deja se pierduseră niște decenii. Dar revin, acestea nu sunt imputabile justiției și nu sunt imputabile justiției militare. Am multe să reproșez componentei militare de justiție, dar nu dosarele istorice”, a declarat procurorul.