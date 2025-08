Monden Ultima scenă pentru Song Young-kyu: actorul a fost găsit mort într-o mașină







Actorul sud-coreean Song Young-kyu, cunoscut pentru rolurile sale din filmele și serialele de succes precum Extreme Job (2019), Narco-Saints și Big Bet, a fost găsit mort luni dimineață.

Potrivit presei locale și autorităților, trupul său a fost descoperit de un cunoscut, într-un autoturism parcat într-un complex rezidențial din Yongin, o suburbie situată la sud de Seul. Incidentul a fost raportat în jurul orei 8:00, iar ancheta este în desfășurare.

Song Young-kyu și-a început cariera în 1994, debutând pe micul ecran într-o perioadă în care industria coreeană de divertisment începea să capete notorietate internațională. În decursul a peste 30 de ani, actorul a acumulat un portofoliu impresionant, apărând în peste 40 de seriale de televiziune și într-un număr considerabil de filme.

A fost cunoscut pentru rolurile sale de sprijin solide și pentru prezența sa discretă, dar constantă, în producții de succes. Printre cele mai notabile apariții se numără comedia de acțiune Extreme Job (2019), care a doborât recorduri la box office în Coreea de Sud, devenind unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei coreene.

De asemenea, a jucat în seriale de impact precum Hwarang, o dramă istorică populară, în thrillerul Narco-Saints, difuzat de Netflix, și în producția Big Bet, distribuită de Disney+, consolidându-și reputația și în afara granițelor Coreei.

Versatil și muncitor, Song era adesea ales pentru roluri complexe, în care putea transmite subtil emoții puternice sau conflicte interioare. Colegii de breaslă l-au descris de-a lungul timpului ca fiind un profesionist dedicat și o prezență caldă în culisele producțiilor.

Actorul era căsătorit și avea două fiice. Familia sa nu a oferit deocamdată declarații oficiale, însă surse apropiate afirmă că este profund afectată de dispariția sa. Moartea lui Song Young-kyu marchează o pierdere grea pentru scena artistică sud-coreeană și pentru fanii săi din întreaga lume.

În luna iunie a acestui an, Song Young-kyu a fost implicat într-un incident de conducere sub influența alcoolului, tot în Yongin. Analizele au indicat o alcoolemie peste limita legală care impune anularea permisului de conducere.

„Cazul a fost trimis către procuratură și se afla în așteptarea unei eventuale puneri sub acuzare”, au transmis autoritățile. Ulterior, cariera actorului a fost afectată: a fost retras din două drame aflate în producție – The Defects și The Winning Try (difuzată de SBS) – dar și din piesa de teatru Shakespeare in Love, scrie deadline.