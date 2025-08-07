Justitie Jurnalistul Mirel Curea: Aoleu! Păi, deontologii ce fac, Dan Voiculescu nu mai este „nomina odiosa”?







Juralistul Mirel Curea a cometat informațiile apărute recent în presă legate de codamnarea lui Dan Voiculescu în „Dosarul ICA” la 10 ai de închisoare. Judecătorul care a dat decizia a fost Camelia Bogdan, care, între timp, a fost exclusă din magistratură. Dan Voiculescu a fost liberat condiționat din închisoare în iulie 2017, după 2 ani și 11 luni

Potrivit informațiilor publicate de Grupul de Investigații Politice (GIP), condamnările din „Dosarul ICA” ar fi fost știute de fostul președinte Traian Băsescu. Acest fapt ar fi fost recunoscut chiar de Băsescu, într-o înregistrare făcută publică și a cărei autenticitate a fost confirmată de fostul președinte.

Jurnalistul Mirel Curea a comentat această informație. Mirel Curea: „Aoleu! Păi, deontologii ce fac, Dan Voiculescu nu mai este „nomina odiosa”?, se întreabă jurnalistul. Apoi, continuă:

După ce a ieșit la iveală înregistrarea spuselor lui Traian Băsescu cu privire la trucarea procesului lui Voiculescu, a apărut o nouă surpriză. Dar, mai întâi, Băsescu:

T.B. - „Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnare, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.”

Acum, noua surpriză: Tribunalul București a stabilit că firma Crescent, condusă în anii 80 ai secolului trecut de fondatorul Antenelor, nu a fost a Securității. Știrea a trecut aproape neobservata. Normal, cine să o dea, deontologii care după ce-și lustruiau tresele își mutau limba către clanța lui Băsescu?”, a comentat Mirel Curea.

Cunoscutul gazetar a mai scris și despre cum funcționează „justiția cu epoleți”, dând un exemplu chiar dintr-un comunicat DNA: „Am înțeles perfect ce însemnă „justiția cu epoleți” de prin 2007, atunci când am citit un comunicat al DNA în care se anunța arestarea și începerea urmăririi penale a unui prefect care „achiziționase mochetă la un preț mai mare decât prețul pieței”. Când am văzut-o pe aia cu „prețul pieței” - care „preț al pieței”, cine îl calculase? - am înțeles că oricine va putea fi arestat oricând. Ceea ce a și urmat.

Pentru că am scris despre asta, imediat am fost botezat de „deontologi” „apărător al corupților” și „spălător de cadavre”, de unii cărora anexele SRI le achitau bursele de studii ale copiilor. Doar două exemple: unul la Școala Americană, altul la o prestigioasă universitate britanică. Nu le dau numele, pentru că nu sunt vinovate odraslele de nemerniciile părinților”.