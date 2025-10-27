Politica

Sindicatele cer salarii și pensii decente. Protest comun în fața Guvernului, pe 29 octombrie

Sindicatele cer salarii și pensii decente. Protest comun în fața Guvernului, pe 29 octombrie
Patru confederaţii sindicale, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, organizează miercuri, 29 octombrie, un protest comun în faţa Guvernului, nemulţumite de impactul măsurilor de austeritate asupra angajaţilor din toate domeniile. Reprezentanţii sindicatelor acuză că liderii politici şi privilegiaţii din instituţii nu au resimţit nicio tăiere.

Confederațiile sindicale anunță o acțiune de protest comun în fața Guvernului

Luni, 27 octombrie, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează o conferinţă de presă pentru a prezenta protestul comun.

Liderii confederaţiilor vor prezenta principalele revendicări ale lucrătorilor din România şi vor oferi informaţii privind organizarea protestului, care va avea loc miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului.

Apel la mobilizarea lucrătorilor și pensionarilor

Confederațiile sindicale au transmis că fac apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară.

Proteste Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA)

Potrivit comunicatului, organizațiile sindicale vor ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptă să fie victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere și solicită măsuri concrete, juste și imediate pentru protejarea lucrătorilor.

Sindicatele cer măsuri urgente împotriva austerității și pentru protecția muncitorilor

Sindicatele spun că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.Printre solicitările sindicaliștilor se numără un salariu minim și pensii decente, respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor, taxare justă

Sindicaliștii mai cer stoparea măsurilor de austeritate, apărarea locurilor de muncă în administrația publică, sănătate și asistență socială, abrogarea măsurilor anti-educație, consolidarea sectorului silvic, salvarea sectorului economic românesc prin acces la energie accesibilă și competitivă, stoparea vânzării companiilor de stat, precum și organizarea unui referendum pentru noua Lege a apărării.

 

 

 

