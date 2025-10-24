Black Friday 2025, mai sărac decât în anii precedenți. 22% dintre români au anunțat că nu cumpără nimic

Un sondaj realizat de tbi bank arată că 41% dintre români vor reduce bugetul de cumpărături de Black Friday 2025, iar 22% nu vor cumpăra deloc. Creșterea TVA și măsurile de austeritate afectează încrederea consumatorilor, în timp ce retailerii își anunță perioadele de reduceri.

Interesul pentru cumpărăturile de Black Friday 2025 scade semnificativ, potrivit unui sondaj realizat de tbi bank și publicat vineri. Datele arată că patru din zece români (41%) intenționează să reducă bugetul de cumpărături, iar doi din zece (22%) spun că nu vor cumpăra nimic în ziua reducerilor.

Doar 15% dintre respondenți au declarat că vor cheltui mai mult decât în 2024, în timp ce 44% vor menține un buget similar cu anul precedent, sperând să profite de reduceri la produsele esențiale.

Sondajul relevă o schimbare de comportament față de anii anteriori, pe fondul măsurilor de austeritate, al creșterii TVA și al scăderii încrederii consumatorilor.

Potrivit datelor tbi bank, patru din zece respondenți intenționează să cheltuiască cel mult 700 de lei de Black Friday, iar doi din zece spun că vor aloca până la 1.500 de lei.

Doar 11% dintre participanți estimează că vor depăși pragul de 2.000 de lei pentru cumpărăturile din perioada reducerilor.

În plus, peste jumătate dintre români (56%) spun că vor folosi bani din economii, 26% se bazează exclusiv pe salariul lunii octombrie, iar 12% intenționează să apeleze la soluții de finanțare.

„Plata în rate fără dobândă rămâne cea mai atractivă opțiune pentru 47% dintre cei care nu au întreaga sumă necesară. În schimb, 37% declară că vor cumpăra doar dacă dețin toți banii”, se arată în analiza tbi bank.

Sondajul arată că românii vor urmări, în special, electrocasnicele (44%), urmate de electronice (40%) și produse IT (29,4%).

Aproape trei sferturi (72%) dintre respondenți spun că vor cumpăra produse pentru uz personal sau pentru casă, iar 32,3% declară că vor profita de reduceri pentru a cumpăra cadouri de Crăciun.

Această tendință sugerează că românii prioritizează nevoile imediate și utile, în detrimentul achizițiilor impulsive sau de lux.

Peste jumătate dintre respondenți (53%) cred că reducerile de anul acesta vor fi mai mici decât cele din 2024, în principal din cauza majorării TVA și a scumpirilor generale.

Doar 32,2% cred că reducerile vor fi la același nivel, iar restul consideră că prețurile vor fi mai puțin atractive din cauza ofertelor „artificiale”.

Aproximativ 41% dintre români spun că se uită la cel mai mic preț pentru produsele de care au nevoie, 30% cumpără doar dacă prețul atinge un nivel considerat corect, iar 22,2% spun că achiziționează doar dacă reducerea este „substanțială”.

Cel mai mare retailer online din România, eMAG, a confirmat oficial că Black Friday 2025 va avea loc vineri, 7 noiembrie, începând cu ora 07:15 dimineața.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul întregii zile, până la ora 23:59, și va include reduceri semnificative la televizoare, telefoane, laptopuri, electrocasnice, articole de fashion, jucării și alte categorii populare.

eMAG a anunțat că va pune accent pe produsele esențiale și electrocasnicele mari, în contextul în care interesul consumatorilor s-a mutat către obiecte de folosință îndelungată.

Flanco a anunțat că va începe campania de Black Friday pe 23 octombrie, oferind acces exclusiv la oferte prin aplicația mobilă.

Perioada principală de reduceri se desfășoară între 24 octombrie și 30 noiembrie, cu discounturi de până la 60% în aplicație și 50% în magazinele fizice.

Compania a transmis că promoțiile vor acoperi categoriile smartphone-uri, televizoare, laptopuri, electrocasnice și produse pentru casă.

Retailerii Altex și Media Galaxy vor organiza campania Black Friday 2025 între 30 octombrie și 19 noiembrie, în trei etape săptămânale.

Cele două rețele promit reduceri de până la 50% la electronice, electrocasnice, IT și produse de bricolaj, atât în magazinele fizice, cât și online.

Reprezentanții Altex au subliniat că principalele reduceri vor fi „transparente și reale”, în încercarea de a combate neîncrederea consumatorilor legată de prețurile afișate în perioada campaniilor promoționale.

Carrefour va da startul campaniei sale de Black Friday pe 23 octombrie, cu oferte la televizoare, telefoane, articole de îngrijire personală și produse electrocasnice de mici dimensiuni.

Pentru pasionații de carte, Libris organizează Black Friday între 8 și 10 noiembrie, iar Cărturești între 7 și 10 noiembrie, cu reduceri de până la 50% la titluri din toate categoriile, inclusiv literatură română, dezvoltare personală și cărți pentru copii.