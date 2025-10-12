Black Friday 2025. Ce noutăți aduce ediția din acest an pentru români

Evenimentul Black Friday, programat în luna noiembrie, se anunță a fi cel mai urmărit din istoria comerțului românesc, mai ales în mediul online. Conform unei analize recente realizate de compania Frames, valoarea medie a unei comenzi va fi de 400-500 de lei, mai mică decât anul trecut, în contextul scăderii reale a veniturilor și a inflației record.

La cea de-a 15-a ediție a Black Friday în România, cumpărătorii vor urmări, în special, reduceri pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și pentru parfumuri și cosmetice. Interesul pentru electronice și electrocasnice va fi mai scăzut. „În 2025, oamenii vor încerca să cumpere ce nu își mai permit în prezent, căutând produse cu cel mai mic preț, mai ales pentru zona de iarnă”, precizează analiștii.

Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut semnificativ în ultimele luni, România înregistrând cel mai accentuat declin din UE. Motivele principale sunt inflația de trei ori mai mare decât media europeană și veniturile înghețate în mai multe sectoare publice și private. Această situație îi determină pe români să fie mult mai atenți la cheltuieli, influențând comportamentul de cumpărare de Black Friday.

După un Black Friday 2024 care a generat aproximativ 500 milioane de euro, se estimează că în 2025 încasările vor fi similare, stimulate în special de creșterile de prețuri. Comanda medie a românilor va fi însă mai mică, în jur de 400-500 de lei, sub nivelul înregistrat anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor. Eforturile de marketing se vor concentra pe canalul online, care va atinge un record istoric de trafic și audiență”, afirmă analiștii Frames.

Specialiștii anticipează că Black Friday 2025 va aduce cele mai multe comenzi prin mediul online, unde retailerii vor stimula fenomenul FOMO (teama de a rămâne pe dinafară). Se estimează că peste 70% dintre vânzări din ziua principală vor fi realizate prin telefoane mobile, un record pentru comerțul online din România. Comparatoarele de preț vor juca, de asemenea, un rol tot mai important în decizia de cumpărare.

Raportul European Ecommerce 2025 arată că România se situează pe locul 3 în Europa Centrală și de Est în privința valorii comerțului electronic, cu 11,7 miliarde de euro în 2024, după Polonia și Cehia, și pe locul 9 la nivel european. Valoarea comerțului electronic din România este estimată să atingă 3,5% din PIB în acest an.