Sezonul reducerilor începe mai devreme. Black Friday are deja o dată oficială

Sezonul reducerilor din 2025 va începe mai repede ca de obicei, odată cu organizarea evenimentului Black Friday pe 7 noiembrie. Data a fost anunțată de unul dintre cei mai importanți retaileri online din România, marcând astfel debutul oficial al perioadei de promoții din acest an.

Chiar dacă data de 7 noiembrie este una orientativă, ea a devenit deja un punct de referință pentru numeroși comercianți care aleg să își lanseze campaniile de Black Friday cu câteva săptămâni înaintea celei americane.

Spre deosebire de Statele Unite, unde evenimentul are loc pe 28 noiembrie, imediat după Ziua Recunoștinței, magazinele din România preferă să înceapă mai devreme pentru a gestiona mai eficient volumul mare de comenzi și livrări.

Perioada reducerilor de Black Friday reprezintă un moment bun pentru a face achiziții importante la prețuri avantajoase, însă doar dacă este abordată cu atenție și discernământ. Potrivit Euronews, experții în consum recomandă respectarea câtorva reguli simple, menite să protejeze cumpărătorii de ofertele înșelătoare.

O primă măsură este monitorizarea prețurilor produselor dorite cu cel puțin 30 de zile înainte, pentru a identifica dacă reducerile afișate sunt autentice sau doar artificiale. De asemenea, compararea ofertelor între mai mulți comercianți ajută la verificarea reală a discounturilor.

Specialiștii atrag atenția și asupra siguranței platformelor de cumpărături online – acestea trebuie să fie verificate și de încredere pentru a evita fraudele sau problemele de livrare. Totodată, este important ca termenii de livrare și retur să fie citiți cu atenție, pentru a preveni neplăcerile ulterioare.

În esență, chiar dacă Black Friday promite reduceri spectaculoase, succesul unei achiziții avantajoase depinde de o atitudine informată, prudentă și orientată spre detalii.

Conceptul de Black Friday își are rădăcinile în anii ’60, în orașul Philadelphia din Statele Unite, unde polițiștii au folosit pentru prima dată această expresie pentru a descrie aglomerația și haosul din trafic din vinerea de după Ziua Recunoștinței, când magazinele erau luate cu asalt de cumpărători.

Ulterior, comercianții au reinterpretat termenul, dându-i o conotație pozitivă — momentul în care afacerile trec „pe negru” în registrele contabile, adică încep să înregistreze profit. În timp, Black Friday s-a transformat în cea mai importantă zi de reduceri din an, fenomen care s-a răspândit rapid în întreaga lume, inclusiv în România.