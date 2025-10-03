Un nou brand de mașini electrice din China intră pe piața din România

Producătorul chinez de mașini electrice Zeekr, parte a grupului Geely, își extinde operațiunile în Europa de Sud-Est, urmând să lanseze oficial vânzările și serviciile post-vânzare în România. Colaborarea cu compania SEEAG (South East Europe Automotive Group) va asigura distribuția și suportul tehnic pentru modelele Zeekr 001, X și 7X pe aceste piețe, notează Electrive.

Retailerul care distribuie marca Zeekr își consolidează parteneriatele strategice în Europa, colaborând deja cu nume importante din industria auto precum Geely, Volvo și Lynk & Co. Primul showroom Zeekr va fi deschis în capitala Sloveniei, Ljubljana, urmând ca rețeaua să se extindă treptat și în alte orașe din regiune. Până acum, brandul premium al grupului chinez Geely s-a concentrat în special pe piețele din Europa Centrală și de Nord, având deja o prezență solidă în țări precum Olanda, Belgia, Elveția, Suedia, Danemarca și Norvegia.

Deși lansarea în Germania fusese anunțată încă din 2023, planurile de intrare pe această piață nu au fost încă finalizate. Între timp, Zeekr accelerează expansiunea în Europa de Sud-Est, unde vizează România, Slovenia, Croația și Bulgaria, după ce, în vară, a început deja să comercializeze automobile electrice în Grecia.

Potrivit Reuters, comenzile vor putea fi plasate începând din luna octombrie, iar primele livrări sunt așteptate până la finalul anului. Totuși, surse din industrie au semnalat că Zeekr și Neta, alte mărci chineze de vehicule electrice, ar fi fost implicate recent într-o investigație privind manipularea datelor de vânzări.

Industria auto traversează, de altfel, o perioadă de transformare accelerată. Atât producătorii consacrați din Occident, cât și cei asiatici și chinezi, se pregătesc să lanseze între 40 și 50 de modele complet electrice în următorii cinci ani. Conform unei analize S&P Mobility, această explozie de lansări va conduce la o creștere de 76% a vânzărilor de vehicule electrice până în 2025, urmând ca până în 2030 volumul global să atingă pragul de 30 de milioane de unități. Propulsiile electrificate – BEV, HEV și PHEV – vor înregistra o dublare a ponderii de piață, devenind principala formă de motorizare la nivel mondial.

Industria auto europeană traversează o perioadă de efervescență fără precedent, iar anul 2025 marchează debutul a cel puțin 15 modele noi, majoritatea prezentate oficial la Salonul Auto de la München. Printre cele mai așteptate lansări se numără Citroen C5 Aircross, un SUV din clasa C menit să devină unul dintre cele mai accesibile modele din portofoliul Stellantis, dar și Nissan Micra – echivalentul japonez al noului Renault 5. Alături de acestea, Jeep Recon promite să impresioneze prin platforma STLA Large, în timp ce BMW iX3 vine cu inovații tehnologice care ar putea redefini standardele segmentului electric european. În competiția tot mai acerbă, și mărcile chineze își consolidează poziția: Leapmotor lansează SUV-ul B01, MG aduce modelul Starlight S, iar Chery pregătește Fulwin E3.

Perspectivele pentru următorii ani sunt și mai spectaculoase. Până în 2029, pasionații de automobile vor avea de ales dintre peste 30 de modele complet noi, inclusiv unul semnat de Dacia.

După aceste valuri de lansări, giganții premium ai industriei se pregătesc pentru o nouă etapă tehnologică. Audi lucrează la A4 e-tron — versiunea complet electrică a sedanului A5 —, în timp ce BMW va introduce i1, cel mai mic vehicul electric al său.

Mercedes-Benz continuă strategia de extindere a gamei EQ, cu noile modele GLC EQ și C-Class EQ, marcând o schimbare de identitate vizuală și de marketing pentru întreaga linie electrică. În paralel, producătorii chinezi Deepal, Li Auto, Nio și Xpeng își anunță extinderea agresivă pe piața europeană cu modele precum Qiyuan E07, Li i7, ET5 și P5, semnalând o competiție globală tot mai intensă pe segmentul vehiculelor electrice premium.

Anul 2025 confirmă consolidarea tranziției către mobilitatea electrică, chiar dacă ritmul de creștere a început să se tempereze față de anii anteriori. Europa a reușit să vândă 1,2 milioane de autoturisme și vehicule comerciale ușoare complet electrice în primele șase luni ale anului, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 25% față de 2024. În același timp, modelele hibride plug-in (PHEV) au înregistrat o creștere de 21,6%, iar hibridele clasice de 16%, în timp ce mașinile pe benzină și motorină au continuat declinul, cu o scădere de peste 21%. Europa își menține astfel poziția de lider al tranziției verzi, deși costurile ridicate ale energiei și încetinirea economică pun presiune pe piață.

China rămâne însă motorul global al vânzărilor de vehicule electrice, cu 3,7 milioane de unități vândute în prima jumătate a anului, un salt spectaculos de 47,4% față de 2024. Această performanță este susținută de subvențiile masive oferite de stat, dar și de expansiunea accelerată a producătorilor locali precum BYD, Nio și Zeekr. În schimb, piața americană dă semne de saturație: cu doar 592.000 de vehicule BEV vândute și o creștere modestă de 6,3%, Statele Unite par să-și piardă din elanul inițial. Principalele cauze sunt prețurile încă ridicate, lipsa infrastructurii de încărcare și o polarizare politică tot mai puternică pe tema politicilor verzi.

În Asia, contrastul este semnificativ. Japonia, considerată cândva pionier al tehnologiilor auto, rămâne în urmă în cursa electrificării, cu numai 17.600 de BEV înmatriculate în primele șase luni din 2025 — un rezultat modest comparativ cu avansul Chinei și al Europei. Coreea de Sud, deși mai activă în acest domeniu, se oprește la aproximativ 92.700 de unități vândute, în ciuda lansărilor masive din partea Hyundai și Kia.

Piețele emergente, precum India și Turcia, arată însă un potențial tot mai mare, cu peste 70.000 și respectiv 84.000 de vehicule electrice comercializate. Per total, vânzările globale de BEV și PHEV au atins 8,9 milioane de unități în prima jumătate a anului, ceea ce face ca pragul simbolic de 10 milioane de vehicule complet electrice să fie depășit pentru prima dată până la finalul lui 2025 — un semn clar al maturizării pieței globale de electromobilitate.