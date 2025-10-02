Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie

Un proiect de un miliard de euro va transforma comuna Budureasa din Bihor într-un centru strategic european pentru exploatarea magneziului.

Verde Magnesium, companie cu acționari americani, promite 10.000 de locuri de muncă și o producție anuală de 90.000 tone până în 2036.

Comuna Budureasa din județul Bihor ar putea deveni, până în 2028, un punct strategic pentru întreaga Uniune Europeană. Aici urmează să fie dezvoltat un proiect american evaluat la peste un miliard de euro, o investiție de amploare care vizează exploatarea celui mai important zăcământ de magneziu de pe continent.

Resursa este considerată critică pentru industriile moderne, fiind esențială în aeronautică, construcția de automobile, energie și apărare. În plus, Comisia Europeană a inclus acest zăcământ pe lista proiectelor strategice, ceea ce deschide calea pentru sprijin financiar din fonduri europene.

Zăcământul de la Budureasa, estimat la 40 de milioane de tone de minereu polimetalic cu un conținut de aproximativ 30% magneziu, este unic la nivel european.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale a acordat companiei Verde Magnesium SRL licența pentru exploatarea perimetrului Dealul Pițigușului – Budureasa.

Deja au fost depuse solicitări la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și la Administrația Bazinală de Apă Crișuri-Oradea pentru avizele de mediu și de gospodărire a apelor necesare primei faze de cercetare geologică.

Compania Verde Magnesium îi are ca acționari majoritari pe americanii de la Amerocap LLC, fond de investiții axat pe energie, resurse naturale și apărare. Experiența acestora în proiecte internaționale și sprijinul european fac ca investiția să fie privită ca un proiect cu impact regional strategic.

Dacă planurile se concretizează, România va deveni singura țară din Europa care va exploata resurse de magneziu, consolidându-și rolul de furnizor pentru industriile europene de înaltă tehnologie.

Potrivit datelor publicate de companie, proiectul are mai multe etape de dezvoltare:

2027 – lansarea unei topitorii-pilot , cu o capacitate de 500 de tone pe an.

2028 – începutul operațiunilor comerciale.

2030 – creșterea producției la 30.000 de tone de magneziu metalic pe an.

2036 – atingerea unui nivel maxim de 90.000 de tone pe an.

Valoarea totală a proiectului este estimată la peste un miliard de euro, o sumă ce include atât infrastructura de extracție, cât și unitățile de procesare și reciclare.

Un alt efect major al proiectului este cel social și economic: aproape 10.000 de locuri de muncă vor fi create direct și indirect.

Această oportunitate ar putea transforma comuna Budureasa și întreaga regiune Bihor într-un pol de dezvoltare industrială, atrăgând forță de muncă, investiții secundare și proiecte conexe de infrastructură.

În martie 2025, compania a primit confirmarea includerii proiectului pe lista UE a investițiilor strategice. Reacția oficială a venit din partea CEO-ului Alexandru Roșu, care a subliniat importanța recunoașterii la nivel european:

„Anunțarea Verde Magnesium ca Proiect Strategic pentru materiile prime la nivel UE este o validare extraordinară a viziunii Guvernului României de a revitaliza sectorul resurselor naturale. Această susținere din partea UE va facilita obiectivul nostru de a crea un centru de extracție, procesare și reciclare a magneziului metalic cu emisii reduse de carbon în Budureasa, județul Bihor, România – cu un efect pozitiv asupra lanțurilor de aprovizionare din România și din întreaga Uniune Europeană.”

Magneziul este considerat de Comisia Europeană un material critic, indispensabil în industriile de apărare, auto și energie regenerabilă.

Uniunea Europeană importă în prezent cea mai mare parte din magneziul utilizat din China, ceea ce ridică probleme de securitate economică și de dependență strategică.

Prin exploatarea de la Budureasa, România ar putea contribui la independența resurselor UE, devenind un furnizor sigur și predictibil.

Proiectul Verde Magnesium se alătură altor două investiții strategice românești recunoscute de Comisia Europeană:

Exploatarea cuprului de la Rovina (județul Hunedoara).

Exploatarea grafitului de la Baia de Fier (județul Gorj).

Aceste proiecte conturează o hartă strategică a resurselor critice din România, cu rol esențial în lanțurile de producție europene.

Dacă planurile vor fi implementate conform calendarului, România va deveni: