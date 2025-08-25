Economie Ce magazine preferă românii și pe ce își cheltuie banii







În ciuda dificultăților economice, românii cumpără multă mâncare, băutură și țigări. Anul trecut, aceștia au cheltuit peste 30 de miliarde de euro pentru astfel de cumpărături, iar în topul preferințelor lor rămân magazinele Lidl și Kaufland, arată Economica.net.

În 2024, afacerile retailerilor din România au înregistrat o creștere importantă față de 2018, când valoarea totală era de 74,2 miliarde de lei, și au depășit cu peste 80% nivelul din 2020, anul pandemiei. În schimb, numărul firmelor din sectorul retail a avut o evoluție mai fluctuantă în acești ani.

În 2018 existau 49.110 companii, iar în 2020 s-a ajuns la 51.103. Ulterior, cifra a scăzut abrupt, ajungând la 42.409 în 2024. Dintre acestea, 37.976 au raportat vânzări în 2020, în timp ce anul trecut doar 33.301 au raportat rezultate financiare. Datele includ atât marile lanțuri internaționale și supermarketuri moderne, cât și magazine mici de cartier sau sătești.

Numărul angajaților din sectorul retail a scăzut constant în ultimii ani. În 2018, companiile aveau 217.000 de salariați, cifra scăzând la 185.000 în 2020 și ajungând la 170.000 în 2024, ceea ce înseamnă o pierdere totală de 47.000 de locuri de muncă.

Această reducere a venit în contextul extinderii continue a rețelelor marilor retaileri și al creșterii rapide a comerțului online. În prezent, cele mai mari 15 companii de retail, care includ atât multinaționale, cât și lanțuri locale, angajează împreună 75.000 de persoane.

Lidl și Kaufland, parte a grupului german Schwarz, rămân liderii retailului românesc. Lidl a înregistrat în 2024 vânzări totale de 24,69 miliarde de lei și un profit net de 1,22 miliarde de lei. Lanțul de supermarketuri are peste 377 de magazine și 12.700 de angajați, urmând să deschidă încă 25 de unități până la finalul anului, arată Economica.net.

Libertatea a analizat 102 companii de retail cu venituri de peste 10 milioane de euro. Primele 15 firme generează majoritatea veniturilor, contribuind cu 108 miliarde de lei din totalul de 117,15 miliarde de lei al celor 102 companii.

Profitul net cumulat al tuturor societăților a fost de 3,3 miliarde de lei, iar pierderile celor aflate pe minus s-au ridicat la 464,5 milioane de lei. În cazul primelor 15 companii, profitul total a ajuns la 2,93 miliarde de lei, iar pierderile la 342 de milioane, conform România TV.

Kaufland se menține pe locul doi în retailul românesc, cu venituri de 19,7 miliarde de lei în 2024 și un profit net de 1,15 miliarde. La finalul anului trecut, compania avea 14.592 de angajați și 192 de hipermarketuri. Împreună cu Lidl, ambele parte a grupului Schwarz, generează două treimi din profitul net al întregului sector, respectiv 2,3 miliarde de lei. Recent, grupul Schwarz a anunțat și achiziția lanțului românesc La Cocoș, care a depășit anul trecut vânzări de un miliard de lei.

Pe locul trei în top se află Profi, cu venituri de 14,9 miliarde de lei, dar cu pierderi de 209 milioane. Compania, aflată pe pierdere de mai mulți ani, a fost preluată de Mega Image, parte a grupului belgian Ahold Delhaize.

Mega Image a raportat vânzări de 10,6 miliarde de lei și un profit de 116,9 milioane, iar împreună cu Profi cele două rețele cumulează peste 25 de miliarde de lei vânzări. Ca parte a tranzacției, 87 de magazine Profi au fost vândute lanțului românesc Annabella, pentru a evita concentrarea excesivă pe piață.

Annabella, care deține și producătorul de conserve Râureni, își extinde astfel prezența în marile orașe, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Constanța și Ploiești.

Carrefour se află pe locul patru, cu vânzări de 12,7 miliarde de lei și un profit de 52,4 milioane. Grupul deține mai multe companii în România, printre care România Hypermarche (fosta rețea Cora), Carrefour Express și Supeco, totalizând 442 de magazine.

Topul include și Penny (grupul german Rewe) și Auchan, care operează și magazinele MyAuchan din benzinăriile Petrom și lanțul ATAC. Auchan România are peste 470 de magazine, dintre care 26 hipermarketuri clasice și aproape 400 unități de proximitate, iar Penny deține 424 de magazine.

Alte companii din top 15 includ Lagardere și Tabac Xpress. Lagardere administrează chioșcuri de ziare și reviste (Inmedio, Hub Convenience, Relay, Discover), cafenele So! Coffee, restaurante 1 Minute și pizzerii Pizza Stazione. Tabac Xpress operează 235 de magazine Xpress și Xtime și este deținut de grupul polonez Trafikka.

Printre lanțurile românești se numără Annabella și Diana din Oltenia, precum și producătorul de carne Unicarm. Annabella este controlat de familia Mutu, Diana Com de Mitică Crăciunescu, iar Unicarm de Vasile Lucuț. Rețeaua Unicarm include circa 130 de magazine în 18 județe, iar Diana avea 85 de magazine la finalul anului trecut, potrivit Ziarului Financiar.

Metro și Selgros, orientate în principal către firme, continuă să fie jucători importanți în retailul alimentar. Metro a înregistrat în 2024 vânzări de 11,3 miliarde de lei și pierderi de 28,1 milioane, având 3.981 de angajați și operând franciza La Doi Pași cu 2.000 de magazine. Selgros a raportat vânzări de 4,5 miliarde de lei și un profit de 67,2 milioane, cu 4.718 angajați și 24 de magazine în România, arată revista Biz.

Anul trecut a intrat pe piața românească și grupul polonez Zabka, care a deschis 100 de magazine de proximitate Froo și intenționează să ajungă la 200 în următorii ani, potrivit Business Magazin.