Comerțul electronic din România va ajunge la 3,5% din PIB în 2025. Țara noastră intră în top 10 UE

Comerțul online din România va ajunge în 2025 să reprezinte 3,5% din Produsul Intern Brut, potrivit raportului „European E-Commerce 2025”, realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce. Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) a transmis marți că România se află deja în top 10 la nivel european și pe locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

„Suntem în top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, președintele ARMO.

Potrivit raportului, România ocupă locul 9 în clasamentul european și locul 3 în Europa Centrală și de Est. Evoluția confirmă creșterea rapidă a sectorului e-commerce, care devine tot mai important în economia națională.

Cristian Pelivan, director executiv ARMO, a subliniat că rolul comerțului online a depășit simpla comoditate pentru consumatori: „Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”.

Raportul „European E-Commerce 2025” arată că dezvoltarea comerțului online generează efecte economice extinse:

impulsionează serviciile de curierat și poștă,

stimulează industria de software și publicitatea digitală,

susține producția locală de bunuri.

Creșterea e-commerce-ului este legată și de digitalizarea administrației și de integrarea mai rapidă a magazinelor românești în ecosistemul european.

O provocare majoră identificată în raport este digitalizarea IMM-urilor. Doar 12% dintre întreprinderile mici și mijlocii din România vând online, un procent sub media europeană. Pentru a reduce acest decalaj, ARMO propune programe dedicate de sprijin și instruire.

Totodată, organizația atrage atenția asupra presiunii exercitate de comerțul extracomunitar asupra retailerilor români. În acest context, ARMO susține reforma Codului Vamal al Uniunii Europene și aplicarea principiului „level playing field” – condiții de concurență echitabile pentru toți actorii economici.

Raportul semnalează și importanța tehnologiilor emergente. Inteligența artificială este deja folosită pe scară largă în:

generarea de conținut,

suportul pentru clienți,

prognoza stocurilor.

O altă direcție majoră este logistica verde. Aici există oportunități pentru dezvoltarea rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) în comerțul online.

Studiul realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce confirmă patru direcții principale la nivelul UE:

sprijinirea IMM-urilor în procesul de digitalizare, reguli echitabile pentru toți comercianții, investiții în logistică verde și sustenabilitate, simplificarea procedurilor administrative (facturare electronică, raportări integrate).

Pentru România, aceste tendințe reprezintă atât oportunități, cât și provocări. În timp ce sectorul e-commerce crește rapid, decalajele privind digitalizarea IMM-urilor și competiția cu marile platforme internaționale rămân probleme nerezolvate.